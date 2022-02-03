Эфир: Какова реальная обстановка на фронте в Донбассе и какие проблемы испытывает восток Украины

Санкт-Петербург, 3 февраля. Журналисты, политики и добровольцы, вернувшиеся недавно из ЛДНР, рассказывают о ситуации на линии фронта в Донбассе, а также обсуждают актуальные проблемы региона в рамках эфира медиацентра «Патриот».

Вооруженное противостояние на Украине, начавшееся после государственного переворота в 2014 году, идет уже восемь лет. Восставшие против украинских националистов русские граждане страны ждут от Киева выполнения Минских соглашений, в частности, признания особого статуса Донбасса.

Гости студии обсуждают обстановку на линии соприкосновения в Донбассе, рассказывают об истории создания фильма «Дети войны», открытии в ДНР представительства организации «Ленинградский доброволец», а также обсуждают гуманитарные проблемы.

В студии медиацентра «Патриот» выступают: член Совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Герман Владимиров, специальный корреспондент «ЛенТв24» Валерий Фенев, доброволец, общественный деятель Ольга Крыгина и ветеран боевых действий в Абхазии, Приднестровье и Нагорном Карабахе Александр Архипов.

Прямой эфир проходит здесь.

Онлайн-трансляция и архив материалов — здесь.

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