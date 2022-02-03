Прибытие российского комплекса С-400 «Триумф» в Белоруссию показали на видео

Минск, 3 февраля. Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» был переброшен на территорию Белоруссии. Кадры с прибывшим в республику ЗРК опубликовал телеканал ВоенТВ.

Как отмечают журналисты, российские подразделения противовоздушной обороны прибыли в Белоруссию с Дальнего Востока в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Сейчас специалисты проводят инженерные работы и маскировку позиций.

Ранее военнослужащие двух стран уже приступили к выполнению совместных маневров. В ходе учений им предстоит отработать меры противодействия и обороны против незаконных вооруженных формирований. Тренировки пройдут на пяти полигонах. Как сообщает «Царьград», в Минске маневры считают адекватной реакцией на действия НАТО.