Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 12:46
12:44
Весь мир
Премьер Мали поблагодарил общественников за поддержку временного правительства
12:41
Весь мир
Fides: жители Мали доверяют временному правительству республики
12:40
Происшествия
Пожар произошел на канатной дороге в кузбасском поселке Шерегеш
12:40
Экономика
Вдумчивое регулирование криптовалюты станет сигналом инвестирования в экономику России
12:39
Спорт
Боец MMA Петр Ян пообещал, что Стерлинг будет плакать
12:36
Спорт
Алтайская каратистка Татьяна Зябкина взяла золото на международном рейтинговом турнире в Испании
12:35
Экономика
Жители России стали чаще покупать продукты в интернете
12:34
Весь мир
Алжирских популярных блогеров задержали после дорогостоящего обмана с обучением в России
12:33
Общество
Более 55 пациентов умерли от коронавируса в Петербурге за сутки
12:32
Спорт
Вторая ракетка мира Медведев снялся с турнира в Роттердаме
Все новости

Прибытие российского комплекса С-400 «Триумф» в Белоруссию показали на видео

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 12:01
Армия
Прибытие российского комплекса С-400 «Триумф» в Белоруссию показали на видео
Пресс-служба ЗВО

Минск, 3 февраля. Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» был переброшен на территорию Белоруссии. Кадры с прибывшим в республику ЗРК опубликовал телеканал ВоенТВ.

Как отмечают журналисты, российские подразделения противовоздушной обороны прибыли в Белоруссию с Дальнего Востока в рамках проверки сил реагирования Союзного государства. Сейчас специалисты проводят инженерные работы и маскировку позиций.

Ранее военнослужащие двух стран уже приступили к выполнению совместных маневров. В ходе учений им предстоит отработать меры противодействия и обороны против незаконных вооруженных формирований. Тренировки пройдут на пяти полигонах. Как сообщает «Царьград», в Минске маневры считают адекватной реакцией на действия НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Прибытие российского комплекса С-400 «Триумф» в Белоруссию показали на видео
россия белоруссия с-400 вс рф
Комментировать