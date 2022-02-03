Свыше двухсот игровых комплексов установят в Подмосковье в 2022 году

Москва, 3 февраля. В 2022 году в Московской области будет установлено 229 детских игровых комплексов. Работы проводятся в рамках губернаторской программы по установке детских площадок, стартовавшей в 2013 году, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе министерства благоустройства области.

Речь идет о крупных игровых комплексах площадью 300 и 450 квадратных метров. На площадках установят игровые элементы, скамейки, урны, стенды с информацией. Работы будут произведены в 56 муниципалитетах.

С начала действия губернаторской программы в Подмосковье уже установлено свыше 1,2 тысячи новых детских площадок.

Ранее ФАН рассказывал о мерах по модернизации системы здравоохранения Московской области. На строительство медицинских учреждений в регионе властями выделено 9 млрд рублей.