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Свыше двухсот игровых комплексов установят в Подмосковье в 2022 году
Общество
Свыше двухсот игровых комплексов установят в Подмосковье в 2022 году
Невские Новости  /  Анастасия Барашкова

Москва, 3 февраля. В 2022 году в Московской области будет установлено 229 детских игровых комплексов. Работы проводятся в рамках губернаторской программы по установке детских площадок, стартовавшей в 2013 году, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе министерства благоустройства области.

Речь идет о крупных игровых комплексах площадью 300 и 450 квадратных метров. На площадках установят игровые элементы, скамейки, урны, стенды с информацией. Работы будут произведены в 56 муниципалитетах.

С начала действия губернаторской программы в Подмосковье уже установлено свыше 1,2 тысячи новых детских площадок.

Ранее ФАН рассказывал о мерах по модернизации системы здравоохранения Московской области. На строительство медицинских учреждений в регионе властями выделено 9 млрд рублей.

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подмосковье программа детская площадка игровой комплекс
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