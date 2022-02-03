Сенат США может согласовать пакет антироссийских санкций уже на этой неделе

Вашингтон, 3 февраля. Американский сенат может прийти к общему мнению насчет ограничений против России уже на этой неделе. Об этом рассказала сенатор Джин Шахин.

По словам Шахин, американские сенаторы находятся в шаге от достижения согласия в вопросе антироссийских санкций на случай «вторжения» Москвы на территорию Украины.

«Мы очень близки к достижению соглашения между председателем и старшим республиканцем комитета по иностранным делам по законопроекту, который рассмотрит возможность превентивных санкций — таких, которые мы сможем ввести в ответ на то, что мы уже видели от России в том, что касается ее агрессивного поведения», — подчеркнула сенатор.

Ранее сообщалось о публикации ответов Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на российские предложения по гарантиям безопасности. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais.