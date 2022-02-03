Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 12:46
12:44
Весь мир
Премьер Мали поблагодарил общественников за поддержку временного правительства
12:41
Весь мир
Fides: жители Мали доверяют временному правительству республики
12:40
Происшествия
Пожар произошел на канатной дороге в кузбасском поселке Шерегеш
12:40
Экономика
Вдумчивое регулирование криптовалюты станет сигналом инвестирования в экономику России
12:39
Спорт
Боец MMA Петр Ян пообещал, что Стерлинг будет плакать
12:36
Спорт
Алтайская каратистка Татьяна Зябкина взяла золото на международном рейтинговом турнире в Испании
12:35
Экономика
Жители России стали чаще покупать продукты в интернете
12:34
Весь мир
Алжирских популярных блогеров задержали после дорогостоящего обмана с обучением в России
12:33
Общество
Более 55 пациентов умерли от коронавируса в Петербурге за сутки
12:32
Спорт
Вторая ракетка мира Медведев снялся с турнира в Роттердаме
Все новости

Лукашенко сравнил ситуацию в мире с обстановкой в конце 30-х годов XX века

Политика
Лукашенко сравнил ситуацию в мире с обстановкой в конце 30-х годов XX века
president.gov.by  /  Пресс-служба президента республики Беларусь

Минск, 3 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность ситуацией в мире.

Как отметил глава республики, сейчас обстановка опасна своей непредсказуемостью и может перейти в горячую фазу. По его словам, Белоруссия хорошо помнит ужасы войны и с тревогой наблюдает за эскалацией напряженности в мире сейчас.

«Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу», — высказался Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае военной агрессии против России Минск выступит на стороне Москвы. Россияне в соцсетях поддержали мнение белорусского лидера и отметили, что в этом вопросе нечего обсуждать.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Лукашенко сравнил ситуацию в мире с обстановкой в конце 30-х годов XX века
белоруссия лукашенко минск
Комментировать