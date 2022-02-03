Лукашенко сравнил ситуацию в мире с обстановкой в конце 30-х годов XX века

Минск, 3 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил обеспокоенность ситуацией в мире.

Как отметил глава республики, сейчас обстановка опасна своей непредсказуемостью и может перейти в горячую фазу. По его словам, Белоруссия хорошо помнит ужасы войны и с тревогой наблюдает за эскалацией напряженности в мире сейчас.

«Ситуация сегодня очень напоминает конец 30-х — начало 40-х годов прошлого века. Она опасна своей непредсказуемостью и в любой момент может перейти в горячую фазу», — высказался Лукашенко.

Ранее Лукашенко заявил, что в случае военной агрессии против России Минск выступит на стороне Москвы. Россияне в соцсетях поддержали мнение белорусского лидера и отметили, что в этом вопросе нечего обсуждать.