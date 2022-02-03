Йоахим Лев возглавит турецкий «Фенербахче»

Стамбул, 3 февраля. Бывший главный тренер сборной Германии Йоахим Лев возглавит турецкий клуб «Фенербахче».

Немецкий специалист договорился с президентом клуба Али Кочем об условиях сотрудничества. Лев подпишет трехлетнее соглашение. Зарплату ему будут выплачивать клуб и спонсоры, сообщает издание Haber Global.

Руководство «Фенербахче» и 61-летний тренер согласовали такие детали, как трансферный бюджет и инфраструктурные проекты клуба. Лев возглавлял сборную Германии с 2006 по 2021 год. Специалист привел немецкую команду к победе на бразильском ЧМ-2014.

Напомним, на российском мундиале 2018 года чемпионы мира не смогли пройти в плей-офф и досрочно покинули турнир. Немцы проиграли сборной Мексики (0:1), победили команду Швеции (2:1) и проиграли аутсайдерам группы — сборной Южной Кореи (0:2).

Ранее сообщалось, что Россия может принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы по футболу в 2032 году. У страны есть необходимая для турнира инфраструктура. Российский ЧМ-2018 был признан Международной федерацией футбола (ФИФА) лучшим в истории.