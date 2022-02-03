Инвесторам предложили обратить внимание на бумаги сырьевых компаний

Москва, 3 февраля. Российский фондовый рынок значительно просел из-за внешнеполитической напряженности. Однако некоторые инструменты помогут сохранить и преумножить свой капитал, пишет газета «Известия».

Отечественная биржа за последнее время просела на 25% по отношению к историческим максимумам, которые были достигнуты в октябре прошлого года. Многие эксперты говорят о приближении будущих угроз для развивающихся рынков из-за планов Федеральной резервной системы по ужесточению денежно-кредитной политики.

Некоторые инвесторы ранее уходили в криптовалюту, однако и здесь наблюдается не лучший фон — биткоин к своему рекорду лишился порядка 40% стоимости, а эфириум просел почти на 50%. Сейчас формируется сырьевой суперцикл, убеждены специалисты.

«Сырьевые рынки стали абсолютно правильным выбором для инвесторов в текущей парадигме», — говорит управляющий активами «БКС Мир инвестиций» Виталий Громадин.

Россиян могут заинтересовать в нынешних условиях бумаги нефтесервисных компаний. Кроме того, розничные инвесторы могут сделать выбор в пользу акций «Газпрома», «Роснефти» и «Норникеля». Соответствующую инвестицию рекомендует делать главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Гендиректор ИК «Иволга Капитал» Андрей Хохрин напоминает о привлекательности коротких облигаций федерального займа с доходностью в районе 10% годовых и сроком погашения от шести месяцев до двух лет. Также многие российские компании представляют интерес из-за хороших дивидендов.