Турция опровергла антироссийский характер соглашений с Украиной

Анкара, 3 февраля. Текущие и будущие соглашения между Киевом и Анкарой не имеют отношения к напряженности между Россией и Украиной, заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, позиция Турции направлена на развитие добрососедских отношений со всеми странами.

«Этот процесс будет продолжаться и в предстоящий период. Мы не реализуем соглашения, которые были бы нацелены против другой страны. Россия - одна из стран, которая знает это лучше всего», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Анкарой о свободной торговле. Ожидается, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган посетит Киев с официальным визитом 3 февраля. Власти Украины прогнозируют повышение ежегодного товарооборота с Турцией до 10 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что Анкара стремится к урегулированию разногласий между Россией и Украиной. Эрдоган неоднократно предлагал свою помощь в этом вопросе.