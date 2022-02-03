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Турция опровергла антироссийский характер соглашений с Украиной

Политика
Турция опровергла антироссийский характер соглашений с Украиной
iletisim.gov.tr

Анкара, 3 февраля. Текущие и будущие соглашения между Киевом и Анкарой не имеют отношения к напряженности между Россией и Украиной, заявил глава Управления по связям с общественностью администрации президента Турции Фахреттин Алтун.

По его словам, позиция Турции направлена на развитие добрососедских отношений со всеми странами.

«Этот процесс будет продолжаться и в предстоящий период. Мы не реализуем соглашения, которые были бы нацелены против другой страны. Россия - одна из стран, которая знает это лучше всего», — сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подписание соглашения с Анкарой о свободной торговле. Ожидается, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган посетит Киев с официальным визитом 3 февраля. Власти Украины прогнозируют повышение ежегодного товарооборота с Турцией до 10 миллиардов долларов.

Стоит отметить, что Анкара стремится к урегулированию разногласий между Россией и Украиной. Эрдоган неоднократно предлагал свою помощь в этом вопросе.

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