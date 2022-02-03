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40 лет — это еще молодежка: Гоген Солнцев своеобразно поздравил Веру Брежневу с юбилеем
Шоу-бизнес
40 лет — это еще молодежка: Гоген Солнцев своеобразно поздравил Веру Брежневу с юбилеем
instagram.com  /  @ververa

3 февраля день рождения отмечает певица и телеведущая Вера Брежнева. Ей исполняется 40 лет. Артистка чаще других коллег попадает в списки секс-символов и прочие рейтинги красивых звезд-шоу бизнеса. Что искренне удивляет эпатажного актера, радиоведущего и участника многочисленных телешоу Гогена Солнцева. В этом он признался в интервью ФАН.

«Что-то как-то все вечно говорят, что она какая-то красивая и такая вся русская Памела Андерсон. Но, честно говоря, очень жалко нас тогда, если у нас такая Памела Андерсон русская. Не знаю, видимо, все-таки, не внешностью, а какими-то другими нюансами она брала», — заявил актер.

«40 лет – это еще молодежка»: Гоген Солнцев поздравил Веру Брежневу
youtube.com / Prt Scr Россия 1

Звездный собеседник ФАН отметил, что почти не знает песен Брежневой, зато наслышан об ее яркой жизни вне сцены.

«Не могу ничего особенного сказать про ее творчество и талант. Потому что крайне скудные отрывки какие-то долетали. Но при этом постоянно разные слухи ходят, что с Меладзе там переженилась. Потом влезала в какие-то цекаловские семьи. Сестра ее что ли там замуж за Цекало выходила. И даже какое-то шоу для Брежневой он из-за этого открывал на «Первом канале», которое потом закрыли», —рассказал Гоген Солнцев.

«40 лет – это еще молодежка»: Гоген Солнцев поздравил Веру Брежневу
instagram.com / Vera Brezhneva

В завершении разговора эпатажный актер поздравил мечту многих мужчин и эталон женственности и сексуальности — Веру Брежневу — с днем рождения.

«Пожелаю ей поменьше провалов в жизни и без косметики не появляться. Потому что некоторые фотографии прямо лично меня шокируют. Ну а что, 40 лет — это еще молодежка! И для 40 лет у нее такое нормальное советское лицо. Поэтому с юбилеем Верочку и побольше ей хороших песен», — подчеркнул Гоген Солнцев.

«40 лет – это еще молодежка»: Гоген Солнцев поздравил Веру Брежневу
instagram.com / @ververa

Настоящее имя певицы — Вера Галушка. Популярность к ней пришла благодаря участию в женской группе «ВИА Гра». Вера была солисткой на протяжении четырех лет — за это время она успела стать известной и получила звание одной из самых красивых и сексуальных женщин России. С 2007 года Вера Брежнева занимается сольной карьерой. Сегодня на счету певицы три полноценных альбома и счастливый брак с музыкальным продюсером Константином Меладзе.

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Все новости / Шоу-бизнес / 40 лет — это еще молодежка: Гоген Солнцев своеобразно поздравил Веру Брежневу с юбилеем
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