40 лет — это еще молодежка: Гоген Солнцев своеобразно поздравил Веру Брежневу с юбилеем

3 февраля день рождения отмечает певица и телеведущая Вера Брежнева. Ей исполняется 40 лет. Артистка чаще других коллег попадает в списки секс-символов и прочие рейтинги красивых звезд-шоу бизнеса. Что искренне удивляет эпатажного актера, радиоведущего и участника многочисленных телешоу Гогена Солнцева. В этом он признался в интервью ФАН.

«Что-то как-то все вечно говорят, что она какая-то красивая и такая вся русская Памела Андерсон. Но, честно говоря, очень жалко нас тогда, если у нас такая Памела Андерсон русская. Не знаю, видимо, все-таки, не внешностью, а какими-то другими нюансами она брала», — заявил актер.

youtube.com / Prt Scr Россия 1

Звездный собеседник ФАН отметил, что почти не знает песен Брежневой, зато наслышан об ее яркой жизни вне сцены.

«Не могу ничего особенного сказать про ее творчество и талант. Потому что крайне скудные отрывки какие-то долетали. Но при этом постоянно разные слухи ходят, что с Меладзе там переженилась. Потом влезала в какие-то цекаловские семьи. Сестра ее что ли там замуж за Цекало выходила. И даже какое-то шоу для Брежневой он из-за этого открывал на «Первом канале», которое потом закрыли», —рассказал Гоген Солнцев.

instagram.com / Vera Brezhneva

В завершении разговора эпатажный актер поздравил мечту многих мужчин и эталон женственности и сексуальности — Веру Брежневу — с днем рождения.

«Пожелаю ей поменьше провалов в жизни и без косметики не появляться. Потому что некоторые фотографии прямо лично меня шокируют. Ну а что, 40 лет — это еще молодежка! И для 40 лет у нее такое нормальное советское лицо. Поэтому с юбилеем Верочку и побольше ей хороших песен», — подчеркнул Гоген Солнцев.

instagram.com / @ververa

Настоящее имя певицы — Вера Галушка. Популярность к ней пришла благодаря участию в женской группе «ВИА Гра». Вера была солисткой на протяжении четырех лет — за это время она успела стать известной и получила звание одной из самых красивых и сексуальных женщин России. С 2007 года Вера Брежнева занимается сольной карьерой. Сегодня на счету певицы три полноценных альбома и счастливый брак с музыкальным продюсером Константином Меладзе.