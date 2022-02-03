Политолог Журко: Литва поставками оружия Киеву пытается показать сплоченность внутри НАТО

Литва, поставляя Украине вооружение, пытается показать миру сплоченность внутри НАТО, которая пошатнулась на фоне заявлений из Германии, Хорватии и Венгрии. Такое мнение ФАН высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Поставки Javelin

Во второй декаде февраля на Украину ожидаются поставки из Литвы противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом сообщил депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

Федеральное агентство новостей /

«10-11 февраля на Украину приедет с официальным визитом премьер-министр Литвы. 12-13 февраля из Литвы на Украину начнут отправку «Джавелинов», — написал политик в Telegram-канале.

Демонстрация сплоченности

Как отметил Артем Журко, Литва и другие страны Прибалтики стали первыми, кто помог Украине вооружением еще до того, как это стало массовым и неприкрытым явлением. Прибалтика, и Литва как самый ярый ее представитель на проукраинском направлении, всегда позиционировали себя как самые главные европейские игроки на антироссийском направлении.

«Но сейчас в условиях, когда наблюдается явный раскол среди стран НАТО по поводу санкций против России и военно-технической помощи Украины, в деле остаются, по сути, только два игрока — США и Великобритания. Это наглядно демонстрирует отсутствие сплоченности в Североатлантическом альянсе. Не будем же мы всерьез воспринимать поставки пяти тысяч касок на Украину из Германии. Поэтому естественно, что в процесс накачивания оружием Украиной включаются главные американские сателлиты по русофобскому направлению», — пояснил Артем Журко.

Федеральное агентство новостей /

Он обратил внимание на Польшу, одобрившую поставки ПЗРК. Теперь Литва объявила о поставках Javelin. Вряд ли речь идет конкретно о ранее поставленных на вооружение Литвы противотанковых ракетных комплексов.

«Если Литва действительно поставляла остатки незадействованного советского оружия с собственных складов, то сейчас, скорее всего, Литва выступит именно каналом для поставки американского оружия только для того, чтобы продемонстрировать миру некоторую сплоченность внутри НАТО, очень сильно пошатнувшуюся на фоне заявлений из Германии, Хорватии или, например, Венгрии», — добавил Артем Журко.

Другой вопрос, заметил эксперт, насколько поставки такого типа вооружений смогут помочь Украине в случае возобновления горячей фазы в Донбассе.

«Особенно, когда со стороны России на высшем уровне существует определенный консенсус по возможной помощи любым оружием, способным противостоять тому, чем сейчас располагает Украина», — заключил Артем Журко.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с государственным переворотом, произошедшим в стране.

Ранее лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин (позывной «Варяг») заявил, что в 2014-м на юго-востоке Украины начался геноцид русских. Он уверен, что нельзя допустить повторения этого геноцида — очередного нападения ВСУ и добровольческих батальонов на русских граждан, проживающих в Донбассе и на территории, контролируемой Киевом.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.