Ченнинг Татум отказался смотреть фильмы Marvel

Вашингтон, 3 февраля. Американский актер Ченнинг Татум, известный по фильмам «Дорогой Джон» и «Мачо и ботан», не может смотреть фильмы от студии Marvel из-за травмировавшей его истории.

Звезда фильма «Шаг вперед» Татум указал, что четыре года назад работал над проектом о супергерое Гамбите. Он должен был исполнить главную роль. Однако проект «завернули». Это произошло в 2019 году. Компании Disney и Fox объявили о слиянии, и первая корпорация решила заняться вселенной «Людей Икс». В этот проект как раз вошел персонаж Гамбит, которого Татум мечтал сыграть.

«Я не смог посмотреть ни один из фильмов Marvel. Я любил этого героя. Это было слишком грустно. Это было похоже на потерю друга, потому что я так хотел сыграть его», — приводит Variety слова Татума, расстроившегося из-за отмены работы над фильмом.

Татум — успешный актер, на счету которого более 60 кинокартин, он также занимается режиссурой. Он разработал проект «Лулу и Бриггс», выход которого ожидается в феврале. Трейлер киноленты уже вышел в Сеть.