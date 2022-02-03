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«ЕвроХим» намерен приобрести азотный бизнес у группы Borealis

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 11:40
Экономика
«ЕвроХим» намерен приобрести азотный бизнес у группы Borealis
eurochem.ru  /  Prt Scr

Москва, 3 февраля. Компания «ЕвроХим» начала переговоры о покупке азотного бизнеса у группы Borealis, которая контролируется австрийской OMV. Сообщение об этом размещено на официальном сайте «ЕвроХима».

Завершить сделку планируется во второй половине 2022 года. Ее сумма предварительно оценивается в 455 млн евро, однако она может измениться из-за ряда условий закрытия и одобрения регуляторов. Ожидается, что после сделки «ЕвроХим» получит пять производственных предприятий в Европе, а также сеть сбыта и дистрибуции.

«Присоединение азотного бизнеса компании Borealis к нашему портфелю после соответствующего утверждения значительно укрепит наши позиции на таком ключевом рынке, как Европа», — приводятся слова гендиректора «ЕвроХима» Владимира Рашевского.

Журналисты британской газеты The Times ранее выпустили прогноз, согласно которому высокие цены на газ могут привести к повышению стоимости удобрений. По их мнению, нынешняя ситуация имеет все предпосылки для мирового голода в будущем.

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