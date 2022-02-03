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Московская пенсионерка отдала мошенникам 8 млн рублей в попытке «спастись от киллера»
Общество
Московская пенсионерка отдала мошенникам 8 млн рублей в попытке «спастись от киллера»
pixabay.com  / 

Москва, 3 февраля. Мошенники выманили у московской пенсионерки миллионы рублей под предлогом спасения ее от убийцы.

Злоумышленники, представившиеся сотрудниками полиции, позвонили пенсионерке и предупредили, что за ней следит профессиональный убийца. Более того, по их словам, она якобы «прямо сейчас под его прицелом». Женщине заявили, что убийца узнал о хранящихся у нее миллионах рублей, а для поимки преступника с поличным надо, чтобы она передала деньги «полицейским», сообщает Life.

Напуганная пенсионерка несколько раз снимала со своего банковского счета деньги и передавала их «правоохранителям». Чтобы обезопасить себя от «киллера», она сняла со счета все свои накопления. Мошенники разжились восемью миллионами рублей. Расследованием этого дела сейчас занимаются правоохранители. Злоумышленников ищут.

Ранее ФАН сообщал о том, что в Хакасии зафиксированы случаи, когда мошенники от имени сотрудников ФСБ звонят гражданам, сообщая о якобы осуществленных попытках неправомерного доступа к банковскому счету либо выдачи кредита. Для сохранности средств они просят перевести имеющиеся деньги на счета третьих лиц.

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мошенники деньги киллер
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