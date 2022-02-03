Минск, 3 февраля. Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл на запланированную встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске. Стороны уже приступили к переговорам.

Глава российского оборонного ведомства также планирует проинспектировать ход военных учений «Союзная решимость — 2022», которые будут проводиться в рамках масштабной проверки сил реагирования Союзного государства.

Ранее Шойгу сообщал, что Москва уведомила иностранных атташе о предстоящих маневрах «в рамках добровольной транспарентности». Он отметил, что параметры тренировочных мероприятий не обязывали этого делать, но в ведомстве посчитали необходимым довести до иностранных коллег информацию.