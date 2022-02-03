Привитый «Спутником» Эдгард Запашный рассказал о заражении COVID-19 и о «странностях» с QR-кодами

Народный артист России, руководитель Большого Московского цирка Эдгард Запашный заболел коронавирусной инфекцией. Об этом он рассказал в своей авторской колонке для ФАН. Артист поделился личными впечатлениями по поводу того, как в разных странах соблюдаются карантинные меры, как проверяют QR-коды и так далее. И тут, по словам Запашного, он заметил немало «странностей». Напоминаем, мнение колумниста может не совпадать с позицией редакции ФАН.

«Странности» с QR-кодами, или Кто выиграл от пандемии COVID-19. Колонка Эдгарда Запашного

На днях узнал, что Дания стала первой страной, которая полностью сняла все ограничения, связанные с коронавирусом. Хорошая это новость или плохая, как говорил классик:

«Будем посмотреть».

Все дело в том, что именно в Дании, несмотря на то, что там вакцинировано более 80% населения, количество заболевших на сегодняшний день является очень высоким. Есть и смертельные случаи. Но датское правительство, тем не менее, пошло на такие меры. Думаю, считать это решение сильно политизированным нет особых оснований, поскольку в Дании сейчас не идут никакие предвыборные кампании. Но недовольство населения из-за ограничений, видимо, все-таки дает о себе знать. Возможно, именно по этой причине правительство пошло на такой шаг.

Убежден, что в ближайшие месяцы еще ряд, прежде всего европейских, стран примет такие же решения. Может быть, в дальнейшем именно это станет толчком для всех государств, и в конце концов человечество придет к тому, что будут сняты все ограничения. Тогда борьба с коронавирусом станет уже не правительственной заботой, а делом каждого из нас. Каждый человек будет сам отвечать за собственную безопасность, заниматься профилактикой и следить за своим здоровьем.

Невские Новости / Сергей Борода

Затянувшаяся пандемия вызывает ряд вопросов, на которые мы нередко получаем крайне противоречивые ответы. Даже сам факт того, что, например, Швеция первоначально вроде бы не вводила масочный режим, не говорит ли, что маски могут только усугублять ситуацию? И не вступает ли позиция скандинавских стран в противоречие с мерами, принимаемыми другими государствами, в которых, наоборот, ужесточают ограничения, в том числе усиливая требования по масочному режиму?

Расскажу на собственном примере, как разные страны ведут себя в период пандемии. Чуть больше месяца назад я ездил в Казахстан. И сразу могу сказать, что QR-коды там проверяют жестко. От самой границы и до посещения фактически любого заведения (будь то супермаркет, ресторан или кинотеатр) в Алма-Ате у меня всегда спрашивали QR-код и проверяли его.

А две недели назад я был в Венгрии — в одной из европейских стран, как говорится, «первого мира». На границе у меня спросили QR-код, я показал его на экране телефона. Не пытаясь сканировать его специальным устройством, пограничник взглянул и махнул мне, чтобы я проходил дальше. Больше в течение нескольких дней нигде этот код у меня не требовали, хотя я посещал мероприятия в цирке, был в их торговых центрах, в ресторанах. На выезде произошло то же самое. Взгляд в экран, и мне разрешено пройти дальше.

При въезде в Россию после посещения этих двух стран меня в принципе никто не спрашивал ни тесты, ни QR-код. На выходе в аэропорту сидели ребята, которые собирали анкеты, розданные нам в самолете, где надо было оставить свои данные. Половина самолета, как мне показалось, в принципе эти анкеты не сдавала, а я взял и в качестве эксперимента заполнил. Никто у меня не попросил паспорт, не проверил данные. На мой взгляд, это может говорить, что многие меры введены, как говорится, для отвода глаз, для создания видимости какого-то контроля.

И, конечно, самый главный вопрос — как долго нас еще будут качать на этих качелях? Санкт-Петербург, Ленинградская область, Брянская область, Кемеровская область ввели запрет на посещение несовершеннолетними любых массовых мероприятий и практически всех публичных мест. Это, конечно, наталкивает на мысль, что мы с вами еще долгое время будем находиться на этих качелях, когда волны заболеваемости будут заставлять власти раз за разом вводить очередные ограничения.

Федеральное агентство новостей /

У меня, кстати, есть предложение. Думаю, нашему правительству следует внести изменения в регламент тестирования людей на наличие коронавирусной инфекции. Чтобы человек, который обращается к врачам за деньги или бесплатно для выяснения наличия COVID-19, не имел возможности выбирать: делать «быстрый» или «долгий» тест. Считаю, что все тесты должны быть быстрыми!

Приведу личный пример. После возвращения из-за границы я обратился в одну известную сеть клиник и заплатил за тестирование 2,5 тысячи рублей. Мне сказали, что тест будет готов через сутки, при этом первые сутки (то есть день сдачи анализа) не считаются. Получается, что результат я получил только через два дня. Это значит, что двое суток я мог спокойно заражать людей в случае, если бы у меня был положительный тест на коронавирус. Думаю, это очень серьезный вопрос. Все тесты в нашей стране должны быть не просто быстрыми, а очень быстрыми и по единой минимальной цене (если это коммерческое тестирование).

Но информация, которая заставляет лично меня заподозрить, что пандемия может продолжаться еще довольно долго, звучит так: десять богатейших людей на планете Земля за два ковидных года приумножили свое состояние в несколько раз больше, чем за последние 16 лет. Вот эта информация заставляет меня расстраиваться еще больше.

P.S. На момент выхода этой колонки у меня подтвердился COVID-19. Я человек привитый, кроме того — я ревакцинировался «Спутником» ровно пять месяцев назад. Болезнь моя протекает без серьезных симптомов: температуры нет и не было, запахи чувствую. А вот слабость, кашель и чихание есть — как при обычном гриппе. Надеюсь, все обойдется без каких-бы то ни было осложнений.

Желаю всем крепкого здоровья и советую все-таки прививаться!