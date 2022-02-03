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«Это курильщик с многолетним стажем»: онколог описал портрет типичного ракового больного
Общество
«Это курильщик с многолетним стажем»: онколог описал портрет типичного ракового больного
Агентство городских новостей Москва  / 

Рак легкого — одна из лидирующих по распространенности форм онкологических заболеваний. Об этом в ходе онлайн-конференции «Онконастороженность и современные возможности ранней диагностики онкологических заболеваний» заявил кандидат медицинских наук и врач-онколог Денис Юдин.

Он подчеркнул, что обеспокоенности по раку легких добавляет и высокий уровень смертности от него — не только в России, но и во всем мире.

«Для большинства опухолей внутренней локализации характерно позднее выявление, — заметил эксперт. — Небольшое образование, скажем, на молочной железе увидеть и почувствовать можно, но что касается легких или, например, желудка, то здесь проблема обнаруживается подчас лишь тогда, когда работа этих органов серьезно нарушена. 75-80% всех диагностируемых случаев рака легкого — это уже третья или даже четвертая стадия».

Онколог подчеркнул, что онкология подобного типа чаще диагностируется у мужчин по причине того, что среди представителей сильного пола широко распространено табакокурение.

«Это курильщик с многолетним стажем»: онколог обрисовал портрет типичного ракового больного
Агентство городских новостей Москва /

«Впрочем, женщины уже догоняют их в этом плане, так что в будущем, возможно, соотношение будет 50 на 50, — заметил врач. — Определить же рак легкого на ранней стадии лишь по неким симптомам, которые можно четко характеризовать как свидетельства онкологии, нельзя».

Онколог описал стандартный портрет своих пациентов и то, как они все-таки попадают к нему на прием.

«Как правило, это курильщик с многолетним стажем, которого уже давно не стесняет собственный утренний кашель, — сказал кандидат медицинских наук. — И даже появление крови в мокроте поначалу не настораживает его. Проходит полтора месяца, и он уже обращается к доктору по поводу своего хронического бронхита (который у него, конечно же, есть). Начинается раскручиваться ситуация, проводятся обследования. И где-то еще через два месяца у него диагностируется рак легкого. Такова классическая ситуация».

Ранее уролог рассказал, в каком возрасте надо начинать проверяться на рак простаты.

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рак онкология курение
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