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Анфису Чехову возмутили обвинения Собчак в попытке нажиться на поклонниках

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 11:32
Шоу-бизнес
Анфису Чехову возмутили обвинения Собчак в попытке нажиться на поклонниках
instagram.com  /  @achekhova

Москва, 3 февраля. Телеведущая Анфиса Чехова высказалась о нападках со стороны журналистки Ксении Собчак. Звезда призналась, что считает ниже своего достоинства реагировать на обвинения артистки в инфоцыганстве.

Анфиса Чехова привлекла внимание Ксении Собчак планами поделиться с поклонниками авторским курсом по похудению. Журналистка упомянула медиапродукт звезды в своем проекте об интернет-мошенниках ил «инфоцыганах». Помимо Собчак, эту тему также затронул блогер Антон S, который обвинил артистку в пластической операции ради похудения.

Обвинения со стороны интернет-знаменитостей возмутили Чехову. Однако телеведущая заявила, что не планирует устраивать из ситуации скандал с Собчак.

«Тратить свое время на конфликты мне совершенно не хочется. Я даже Собчак, которую, в отличии от Антона, считаю определенной величиной, не стала отвечать», — подчеркнула артистка.

Телеведущая также призналась, что ее удивили обвинения Собчак в попытке нажиться на фанатах. По словам Чеховой, журналистка заочно включила ее в список «инфоцыган».

«Мой путеводитель к тому моменту даже не был снят! Получается, Ксения, не просмотрев мой курс, фактически причислила меня к инфоцыганам. Но отвечать на подобные выпады людей, жаждущих хайпа на ровном месте, я считаю ниже своего достоинства», — пожаловалась Чехова в интервью изданию «Собеседник».

Ранее Собчак сама анонсировала некий медиапроект. По словам телеведущей, она задумалась о переменах в карьере после интервью с коучером Еленой Блиновской.

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собчак чехова телеведущая
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