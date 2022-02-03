Указания от Кличко властям Германии могут знаменовать начало предвыборного спектакля

Выход мэра Киева Виталия Кличко к немецкой прессе с амбициозными заявлениями и указаниями, как поступать Европе, может означать, что он начал работу с украинским электоратом и готовится к президентской гонке 2024 года. Об этом ФАН рассказал российский политолог Дмитрий Журавлев.

Немецкие новостные издания сообщили, что мэр Киева Виталий Кличко заявил политикам ФРГ:

«Если Германия хочет поддерживать Украину, она должна попрощаться с «Северный потоком — 2».

Комментируя отказ немцев поставлять Киеву оружие, Кличко призвал Берлин «мыслить стратегически». По его словам, оружие Украине нужно, чтобы обороняться от «агрессора».

Директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев предположил, что неожиданный выход с амбициозными и нелепыми заявлениями киевского градоначальника в европейские газеты — сигнал, что он собрался бороться за кресло президента страны на выборах, которые намечены на 31 марта 2024 года.

«Неумные рассуждения мэра Киева давно никого не удивляют. Его высказывания стали основой народных анекдотов на Украине и за ее пределами. Сегодня в политике Украины образование и интеллект не играют главного значения. Кличко не входит в коалицию [президента Владимира] Зеленского или [экс-президента Петра] Порошенко. В связке с этими политическими группировками ему ничего не светит. Вероятно, появились люди, которые решили поставить на этого игрока. Это финансовые группы, которые не нашли отражения в раскрученных фигурах украинского истеблишмента. В любом случае подобные попытки стоят больших денег», — пояснил политолог.

Собеседник ФАН признался, что не видит в украинском политике Арсене Авакове реального кандидата на пост лидера государства. Журавлев пояснил, что бывший министр внутренних дел Украины все еще имеет влияние на вооруженные группировки, но, по словам политолога, в свое время он был сильно скомпрометирован видео, рассказавшим о его нездоровых пристрастиях. При этом, несмотря ни на какие усилия Запада по насаждению «европейского» образа жизни, украинцы довольно консервативны и принять такого «отца нации» вряд ли смогут.

facebook.com / Арсен Аваков

«Виталий Кличко очень удобен. От него трудно ждать неожиданностей. При этом он много лет занят в политике: исправно занимает кресло мэра Киева, в которое его посадили. Кличко — знаменитость, он чемпион мира по боксу среди профессионалов, известный спортсмен. Кличко имеет имидж патриота, в последнее время он активно создает бригады территориальной обороны Киева на случай так называемой агрессии России. Это также хорошо вписывается в образ кандидата в президенты», — рассказал Журавлев.

Директор Института региональных проблем назвал интервью Виталия Кличко немецкому изданию «первым действием спектакля». По мнению Журавлева, потенциал у Кличко есть, хотя он и не очень велик. Именно поэтому, будучи одним из трех лидеров Майдана, Виталий Кличко оказался не нужен американцами и олигархам. Возможно, из-за дружбы с открытым украинским радикалом-националистом Олегом Тягнибоком. В знак благодарности он получил всего лишь должность мэра, в которой успешно досидел до настоящего времени.

Ранее ФАН рассказал, почему демарш главы СНБО Украины не означает выход Киева из Минских соглашений. Зеленский не будет заявлять о выходе из минского договора официально, так как это возложит всю ответственность за происходящее в будущем именно на украинскую власть.