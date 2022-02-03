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Леонков уверен, что под видом поддержки Украины НАТО выставляет кордон от беженцев
Политика
Леонков уверен, что под видом поддержки Украины НАТО выставляет кордон от беженцев
Федеральное агентство новостей  / 

Переброска контингента НАТО к границам Украины имитирует военную помощь от Альянса и обозначает противостояние Вашингтона Москве. В действительности воевать с Россией никто не отважится. США и Евросоюз выставляют военный кордон, чтобы не пускать к себе украинских беженцев. Об этом ФАН рассказал военный аналитик Алексей Леонков.

По сообщениям европейских новостных агентств, президент США Джо Байден формально одобрил отправку новых войск США в Европу, переброска пройдет в ближайшие дни. Уточняется, что США в рамках переброски дополнительных сил в Европу разместят около 2000 военных в Польше и еще несколько тысяч на юго-восточном фланге НАТО.

Редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков уточнил, что, судя по всему, американцы собираются увеличить военный контингент Североатлантического альянса на территории Румынии. Демонстративная переброска техники и живой силы, по словам эксперта, для американцев в первую очередь — PR-акция: Байден показывает всему миру, как «сдерживает Москву».

«Венгрия не даст размещать на своей территории войска НАТО, несмотря на то, что сама входит в Альянс. Словакия также молчит и, судя по всему, будет противиться. Польша и Румыния в этом плане Вашингтону не откажут. Скорее всего, «под козырек» возьмет Румыния. Истерия по поводу мнимой агрессии русских нарастает. Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон публично обещают, что украинцы будут сражаться против русских «до последней капли крови». В это же время Байден под видом помощи Киеву ставит у западных границ Украины заслон, который должен будет в случае чего остановить поток бегущих украинцев в Европу», — пояснил военный аналитик.

Леонков считает: Под видом поддержки Украины НАТО выставляет перед кордон от беженцев
ФБА «Экономика сегодня» /
Собеседник ФАН подчеркнул, что переброска контингента НАТО, о которой заявил президент США — защита Евросоюза от беженцев Украины. Леонков заметил, что европейские издания предполагают вероятное количество беженцев с Украины — около 2,5 миллиона человек. По словам эксперта, страны Европы еще не до конца оправились от волны беженцев с Ближнего Востока и при декларации желания помогать Украине кормить ее жителей не хотят. Алексей Леонков напомнил: Вашингтон и Европа готовы посылать на Украину оружие и боеприпасы, но реально сражаться или принимать проблемы на себя за нее никто не будет.

Ранее ФАН рассказал, что Россия признает ДНР и ЛНР, если ее вынудят к этому несоблюдением Минских соглашений. Это поставит целый спектр новых задач перед Москвой.

Как сообщалось ранее, российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов заявлял, что США через СМИ «запустили миф» о «неминуемом российском вторжении на Украину», а теперь вынуждены «преодолевать собственные фобии».

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Все новости / Политика / Леонков уверен, что под видом поддержки Украины НАТО выставляет кордон от беженцев
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