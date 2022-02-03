Ничего личного, только бизнес: как Борис Джонсон в поход собрался и что из этого получилось

Британские политики при поддержке глобальных массмедиа с конца 2021 года предприняли настоящий «крестовый поход» против «агрессивной России, подрывающей мировой порядок, основанный на правилах». Если собрать весь пазл обвинений и угроз, высказанных Туманным Альбионом в адрес нашей страны, то они — трепещи, русский медведь! — выглядят примерно следующим образом:

Россия во всем мире, включая Африку и Латинскую Америку, проявляет «злонамеренную активность» и агрессивно нарушает «порядок, основанный на правилах», пытаясь «перекроить систему безопасности в Европе»;

Россия готова напасть на Украину, устроить там кровавую мясорубку и захватить Незалежную полностью или частично;

Россия искусственно создала энергетический голод в Европе, сократив экспорт газа и повысив цены на него;

Россия готовит предпосылки голода в мировом масштабе, сократив экспорт газа и повысив цены на него, что уже привело к сокращению производства и резкому удорожанию минеральных удобрений.

В связи с этим Соединенное Королевство:

взяло на себя ответственность сплотить силы Запада, создавая «единый фронт демократий» и противодействуя России по всему миру;

поставляет летальное оружие и оказывает всестороннюю помощь Украине, в том числе по обучению сил специальных операций (ССО), т. е. диверсантов;

удвоит численность своего военного контингента в Эстонии;

создаст направленную против России ось «Лондон — Варшава — Киев»;

будет изымать активы в своих юрисдикциях у физических и юридических лиц, «работающих на Кремль»;

готово ввести персональные санкции против президента Путина и других руководителей РФ;

и других руководителей РФ; требует от России безусловного признания принципов свободы, демократии и верховенства права (то есть договоренностей между странами коллективного Запада).

Главными источниками приведенного выше антироссийского контента выступали министр иностранных дел Лиз Трасс, премьер-министр Борис Джонсон и министр обороны Бен Уоллес. Все они при этом изъявляли желание переговорить или встретиться со своими российскими коллегами — на что, вопреки ожиданиям, прямого отказа не получали. Но и согласия тоже.

Федеральное агентство новостей /

Все изменилось в течение нескольких дней. Сначала Джонсон анонсировал свои переговоры с Владимиром Путиным в понедельник 31 января. В Кремле эту информацию не подтвердили. 1 февраля должен был состояться визит в Киев Лиз Трасс, откуда глава МИД Великобритании планировала вылететь в Москву для переговоров с Сергеем Лавровым. В тот же день «мать городов русских» решил посетить и глава правительства тори, перенеся на вторник так и не состоявшийся понедельничный разговор. Грозился официально объявить о создании британско-польско-украинского союза и «предупредить Путина о том, что действия против Украины будут стратегической ошибкой». В результате Лиз Трасс срочно ушла на самоизоляцию и ни в Киев, ни в Москву, соответственно, не поехала, вследствие чего и «тройственный союз» остался официально необъявленным. Про существование Бена Уоллеса, который вроде бы тоже собирался в Москву «серьезно поговорить» с Сергеем Шойгу, как будто вообще забыли, а звонок Бориса Джонсона Путину прошел только с третьего раза, уже не во вторник, а в среду вечером.

Вообще-то в политике подобные «аттракционы», как правило, свидетельствуют о том, что одна сторона (в данном случае — российская) не желает общаться с другой (в данном случае — британской) из-за каких-то косяков в ее поведении. А та в свою очередь пытается сделать все, чтобы эти косяки не признавать. Если поглядеть на то, о каких косяках Туманного Альбиона может идти речь, то следует напомнить, что последняя по времени российско-британская встреча на высшем уровне прошла 19 января 2020 года на полях берлинского саммита по мирному урегулированию в Ливии.

Видимо, встречные обязательства перед Россией джентльмены из Лондона, по своему обыкновению, не выполнили, в очередной раз начав устами своих политиков и акул пера обвинять нашу страну во всех смертных грехах и грозить ей разными карами, тем самым сменив исходную повестку переговоров. Что, разумеется, должно было вызвать жесткую реакцию с российской стороны и примерно ту картину, которую мы видели в последние дни в исполнении официального Лондона. Очень похоже на то, что этим разговором Путин давал Борису Джонсону последний шанс сохранить его нынешнее место на Даунинг-стрит, 10, но хозяева действующего премьер-министра Великобритании уже решили пожертвовать этой фигурой как политиком — в обмен на более выгодную позицию для дальнейших переговоров и возможность лишь частичного исполнения обязательств перед Кремлем. Только бизнес, очень большой бизнес, ничего личного…

Данная статья является исключительно мнением автора и может не совпадать с позицией редакции.