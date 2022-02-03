Компания «Русал» ожидает мирового дефицита алюминия в 2022 году

Москва, 3 февраля. Аналитический департамент BCS сообщил об итогах встречи с топ-менеджерами алюминиевой компании «Русал». Об этом пишет Forbes.

Нехватка алюминия в глобальном масштабе достигнет в текущем году порядка 1,6-1,7 млн тонн, указывают эксперты. При этом в UC Rusal убеждены, что прямые санкции против отечественного сектора по добыче и обработке алюминия маловероятны, так как отрасль закрывает 30% мировых потребностей, не считая Китая.

Ожидается, что дефицит данного химического элемента на планете будет являться основным фактором поддержки стоимости металла, что может сказаться на его дальнейшем подорожании.

Объем выпуска алюминия в Китае, уверены аналитики, увеличится в 2022 году до 40,3 или 40,4 млн тонн. Известно, что в прошлом году соответствующий показатель достиг 39 млн тонн. При этом в случае плохих погодных условий на территории КНР, рыночный дисбаланс станет еще хуже, что способно дополнительно подогреть цены на алюминий.

Консервативный прогноз «Русала» предполагает, что спрос на металл в Китае увеличится на 3-3,5% в нынешнем году, а в мире без учета республики рост составит 4-4,5%.

Кроме того, в UC Rusal отметили, что компания собирается приложить большие усилия по направлению реализации ESG-повестки. Предприятие планирует до конца года выделить высокоуглеродные активы, если указанный шаг будет одобрен акционерами и регуляторами.

Недавно издание Al Ayam сообщило, ссылаясь на посла Израиля в Бахрейне Эйтана Наеха, что еврейское государство приступило к закупкам алюминия в арабском королевстве.