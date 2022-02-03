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Кремлевский чиновник Владимир Мазур может возглавить Томскую область

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 11:23
Политика
Кремлевский чиновник Владимир Мазур может возглавить Томскую область
Prt Scr youtube.com  /  Тобольск Информ

Томск, 3 февраля. Владимир Мазур оказался в числе кандидатов на пост главы Томской области. Об этом сообщает источник РБК.

Известно, что сейчас Мазур занимает пост заместителя начальника кремлевского управления по внутренней политике (УВП). Его кандидатура на должность томского губернатора является основной, но пока окончательное решение еще не приняли.

Известно, что Мазур работает в УВП с 2020 года, он занимается темой местного самоуправления. Ранее он был вице-губернатором Калужской области. Работа в администрации президента является для него временной, так как заранее планировалось, что он возглавит один из субъектов РФ, передает источник издания.

Ранее сообщалось, что главы четырех регионов России могут в скором времени отправиться в досрочную отставку. Не исключено, что это произойдет в феврале или марте 2022 года.

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томск кандидат владимир мазур
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