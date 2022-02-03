Символ поддержки Запада: почему Киев презентует украинскому зрителю ВСУ как некое «вундерваффе»

Киевские пропагандисты пытаются сделать из ВСУ «вундерваффе», которое коренным образом сможет переломить ситуацию в Донбассе и стать символом поддержки Украины «мировым сообществом». Именно поэтому, вопреки Минским соглашениям, к линии разграничения Киев открыто перебрасывает полученное от «западных партнеров» оружие, да еще и бахвалится этим. Об этом в беседе с ФАН сказал лидер «Движения русских социалистов Новороссии», ветеран войны в Донбассе Александр Матюшин.

По словам Матюшина, Киев при первой же возможности, получив от западных стран вооружение, стягивает его к линии разграничения ДНР и ЛНР. Причем украинским властям нет дела, что тем самым они нарушают всевозможные договоренности, в том числе и Минские соглашения, одобренные ООН и Советом Европы.

«Киевское правительство открыто нарушает соглашения, не скрывая самого факта переброски, получаемого от англосаксонского мира и стран «молодой Европы» оружия на линию соприкосновения. Они умудряются использовать этот факт еще и в качестве пропаганды. Если турецкие «Байрактары ТВ2» пока еще базируются в Николаеве и, по сообщениям СМИ, всего лишь совершают разведывательные полеты вблизи фронта, то британские и американские ПЗРК уже находятся на линии фронта. И украинские пропагандисты это не скрывают, а наоборот презентуют украинскому зрителю ВСУ как некое «вундерваффе». Они хотят показать населению страны, что это «вундерваффе» способно создать условия для коренного перелома в войне с молодыми республиками Новороссии, а также выставить его символом поддержки «мирового сообщества» Украины в вымышленной «войне с Россией», — сказал ветеран войны.

Матюшин убежден, что такие действия Киева явно говорят о нежелании украинского руководства делать реальные шаги по мирному урегулированию конфликта в Донбассе, длящегося уже восьмой год. К тому же нынешнюю ситуацию киевское правительство использует с целью отвлечь население Украины от реальных социально-экономических проблем. Именно поэтому Киев намеренно нагнетает обстановку на линии разграничения с Донбассом, считает лидер «Движения русских социалистов Новороссии».

Как ранее отметил военный обозреватель Владислав Шурыгин, политическая элита Украины не боится нарушать Минские соглашения. Для Киева важно придерживаться соглашений хотя бы на словах — это главное правило игры.