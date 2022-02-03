Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 11:17
11:14
Весь мир
Новый договор по долгу МВФ грозит Аргентине политическими перестановками
11:13
Шоу-бизнес
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
11:11
Политика
Кадыров показал видеозапись, сделанную в Кремле в день встречи с Путиным
11:10
Экономика
Падение акций Meta после публикации квартальной отчетности превысило 20%
11:10
Общество
Прощание со сценаристом Виктором Мережко началось в Доме кино
11:08
Экономика
Аналитик Веретенникова указала на риски остановки печатного станка в США
11:08
Происшествия
Возгорание произошло на территории ВНИИФТРИ в Солнечногорске
11:07
Происшествия
Избивавшего жену и сына на протяжении трех лет мужчину осудят в Новосибирске
11:06
Экономика
Кабмин склоняется к позиции Минфина по регулированию криптовалют в РФ
11:06
Украина
Передача Западом Украине ПЗРК способствует росту террористической угрозы в мире
Все новости

Кабмин склоняется к позиции Минфина по регулированию криптовалют в РФ

Экономика
Кабмин склоняется к позиции Минфина по регулированию криптовалют в РФ
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Правительство России склоняется к позиции Минфина по криптовалютам, а не Центробанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко всех участвующих в дискуссии сторон.

Ожидается, что кабмин примет решение по этой теме в ближайший период. К 11 февраля правительство должно представить проекты сценариев регулирования крипторынков и оценки их предполагаемых последствий.

В основном вопросе, о возможности в той или иной мере обеспечить в стране легальность оборота криптоактивов под контролем государства, позиции Минфина и Банка России по-прежнему расходятся. По остальным вопросам разногласий практически нет.

Жители РФ владеют криптовалютой на общую сумму в 16,5 трлн рублей. В целом объем соответствующего рынка оценивается властями в сотни миллионов долларов.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Кабмин склоняется к позиции Минфина по регулированию криптовалют в РФ
кабмин криптовалюта Минфин России
Комментировать