Кабмин склоняется к позиции Минфина по регулированию криптовалют в РФ

Москва, 3 февраля. Правительство России склоняется к позиции Минфина по криптовалютам, а не Центробанка. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы совещания у вице-премьера Дмитрия Григоренко всех участвующих в дискуссии сторон.

Ожидается, что кабмин примет решение по этой теме в ближайший период. К 11 февраля правительство должно представить проекты сценариев регулирования крипторынков и оценки их предполагаемых последствий.

В основном вопросе, о возможности в той или иной мере обеспечить в стране легальность оборота криптоактивов под контролем государства, позиции Минфина и Банка России по-прежнему расходятся. По остальным вопросам разногласий практически нет.

Жители РФ владеют криптовалютой на общую сумму в 16,5 трлн рублей. В целом объем соответствующего рынка оценивается властями в сотни миллионов долларов.