Российские пекари заявили о ценовом давлении со стороны ретейлеров

Москва, 3 февраля. Глава Российского союза пекарей (РСП) Алексей Лялин попросил первого замминистра сельского хозяйства Оксану Лут разобраться со злоупотреблением торговыми сетями «доминирующего» положения по отношению к производителям хлеба, пишет «Коммерсантъ».

Поводом для обращения стал отказ сети «Магнит» продавать продукцию «Курскхлеба» после того, как производитель отказался выполнять требования ретейлера по снижению отпускных цен на 12,9%. По данным издания, «Магнит» хотел, чтобы его доходы от продаж хлеба не опустились ниже 30%, а после отказа «Курскхлеба» вывел всю его продукцию из ассортимента.

Как подчеркнул Лялин, требование «Магнита» вызвано исключительно коммерческим желанием компании и не учитывает ситуацию в отрасли. На этом фоне пекари обеспокоены недавним заявлением ретейлера о готовности ограничить наценку на социально значимые продукты до 10%.

Глава РСП добавил, что злоупотребления со стороны торговых сетей по отношению к производителям хлеба наблюдаются не только в Курской области, но и в других регионах. По его мнению, Минсельхоз должен предусмотреть механизм пресечения использования доминирующего положения.

Россияне в 2021 году заметно сократили потребление хлеба и сыра. Как показало исследование банка «Русский стандарт», покупки хлеба по сравнению с 2020 годом упали на 14%.