Европа до сих пор не едина: почему Франция не готова воевать за Украину

Неслучайно Париж участвовал в выработке Минских соглашений. Там прекрасно понимают, что бешенная истерия, которая сейчас бушует в западных СМИ, ни к чему хорошему привести не может. Об этом ФАН рассказал политолог Андрей Иванов.

Заявление Парижа

Париж не наблюдает желания со стороны РФ «вторгаться» на территорию Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в эфире телеканала France 2.

Федеральное агентство новостей /

«Ситуация очень серьезна, десятки тысяч российский солдат у границ с Украиной, в ближайшие дни пройдут военные учения в Белоруссии с российскими и белорусскими силами у украинских границ. Все предпосылки сложились, чтобы было вмешательство… Но на данный момент у нас нет никакой информации о намерении президента Путина переходить к действиям», — сказал Ле Дриан.

Уравновешивающий фактор

Как отметил Андрей Иванов, все годы холодной войны из всех капиталистических держав у СССР были самые лучшие отношения с Францией. Сегодня она в Европе уравновешивающий фактор. Потому что есть экономически сильная Германия, но есть и ядерная держава, постоянный член Совета Безопасности ООН Франция.

«И не случайно Париж участвовал в выработке Минских соглашений. Там прекрасно понимают, что бешенная истерия, которая сейчас бушует в западных СМИ, ни к чему хорошему привести не может априори. Франция еще и просто не хочет ввязываться в различные провокации и тем более конфликты», — добавил Андрей Иванов.

Федеральное агентство новостей /

Политолог обратил внимание, что Европа до сих пор не едина. И у Франции есть свои национальные интересы, которые страна готова отстаивать. Ей незачем плестись в хвосте США, НАТО и даже ЕС.

«У Парижа свое видение будущего, которое он продвигает на международной арене. Играет свою роль и фактор очень развитого гражданского общества, люди довольно быстро поднимаются за отстаивание своих прав. А воевать французы или даже скидывать деньги на военную помощь Украине не желают. И политики вынуждены этот фактор учитывать», — заключил Андрей Иванов.

Российская сторона уже не раз опровергала все обвинения стран Запада и Украины о якобы готовящемся «вторжении» на территорию соседнего государства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на этот счет подчеркивал, что Москва никогда ни на кого не нападала первой.