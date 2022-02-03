Лукашенко получил верительные грамоты российского посла в Белоруссии Грызлова

Минск, 3 февраля. Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил верительные грамоты посла России в республике Бориса Грызлова.

В ходе церемонии глава государства также принял аналогичные документы у послов Вьетнама, Доминиканской Республики, Лаоса, Марокко, Нигерии, России, Республики Чад и Шри-Ланки. Лукашенко получил верительную грамоту Грызлова и традиционно высказался о партнерстве с Россией. Президент также сообщил, что через три недели в республике состоится референдум, где народ рассмотрит поправки в Конституцию.

«Принципиально важно, что наш народ сам определяет дальнейшее развитие государства. Особо подчеркну, без всякого давления извне. Именно поэтому мы считаем данную политическую кампанию полностью соответствующей всем», — заявил глава государства.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркивала, что Грызлов приступит к выполнению своих обязательств в качестве посла до конца января. Дипломат уточнила, что он уже рассказывал о видении своих задач на новом посту в интервью журналистам.