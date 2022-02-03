Sohu: США ждет неминуемый провал при попытке сокрушить Россию в три шага

Пекин, 3 февраля. США сильно ошибаются, если думают, что у них получится уничтожить Россию в три шага. Эксперты убеждены, что американцев ждет фиаско при попытке нанести удар по оппоненту.

Китайское издание Sohu напомнило о концепции, которую предложил начальник Главного штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн. По его словам, Вашингтону будет достаточно совершить три действия, чтобы уничтожить Россию в случае ядерной войны — мобилизовать силы в Европе и Северной Америке, а также отправить подлодку с ядерными боеголовками к российским берегам. В Китае объяснили, почему американский план ядерного нападения обречен на фиаско, передает «ПолитРоссия».

«Ситуация, описанная американским генералом о победе США в третьей мировой войне, не столько соответствует действительности, сколько удовлетворяет воображение обычных американцев», — говорится в публикации.

Эксперты говорят, что США ждет неминуемый провал при попытке сокрушить Россию. Гольдфейн забыл упомянуть об ущербе, который РФ может нанести оппоненту в случае войны. Подчеркивается, что на сегодняшний день ни одна страна не обладает системами ПРО, которые могли бы перехватывать российские ракеты. Именно поэтому ответный удар ВС РФ неизбежен.

«Огромный ядерный арсенал и передовые ракетные технологии достаточны для того, чтобы российские войска нанесли фатальный удар по любому противнику», — уверены в Китае.

Ранее сообщалось, что США должны пересмотреть ядерную доктрину страны из-за возрастающего напряжения в отношениях с Москвой. При этом эксперты говорят, что в войнах будущего можно будет победить без ядерных бомб, передает «Царьград».