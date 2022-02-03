Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 11:16
11:16
Происшествия
Избитую детьми мигрантов в Самаре школьницу и ее обидчиков развели в разные корпуса
11:16
Общество
Неплательщицу из Саяногорска приставы обнаружили в Петербурге
11:14
Весь мир
Новый договор по долгу МВФ грозит Аргентине политическими перестановками
11:13
Шоу-бизнес
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
11:11
Политика
Кадыров показал видеозапись, сделанную в Кремле в день встречи с Путиным
11:10
Экономика
Падение акций Meta после публикации квартальной отчетности превысило 20%
11:10
Общество
Прощание со сценаристом Виктором Мережко началось в Доме кино
11:08
Экономика
Аналитик Веретенникова указала на риски остановки печатного станка в США
11:08
Происшествия
Возгорание произошло на территории ВНИИФТРИ в Солнечногорске
11:07
Происшествия
Избивавшего жену и сына на протяжении трех лет мужчину осудят в Новосибирске
Все новости

Росстат объявил о замедлении недельной инфляции до 0,19%

Экономика
Росстат объявил о замедлении недельной инфляции до 0,19%
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 3 февраля. Недельная инфляция в РФ с 22 по 28 января замедлилась до 0,19%, с начала 2022 года потребительские цены увеличились на 1,07%, сообщает Росстат.

На прошлой неделе была зафиксирована инфляция в 0,22%. В период с 11 по 14 января она составляла 0,1%, а с 1 по 10 января — 0,56%. Динамика роста цен наблюдается по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе лекарств. По отдельным категориям стоимость за отчетную неделю снижалась.

Цена бензина поднялась на 0,2%, а на дизельное топливо — на 0,3%. Тарифы на проезд в общественном транспорте выросли на 0,1%, отметили в Росстата. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем поднялась на 0,6%.

Банк России ранее объявил, что граждане скорректировали инфляционные ожидания, однако они по-прежнему находятся на высоком уровне. Медианная оценка ожидаемого показателя в текущем году снизилась до 13,7%.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Росстат объявил о замедлении недельной инфляции до 0,19%
инфляция росстат цены на продукты
Комментировать