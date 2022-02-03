Росстат объявил о замедлении недельной инфляции до 0,19%

Москва, 3 февраля. Недельная инфляция в РФ с 22 по 28 января замедлилась до 0,19%, с начала 2022 года потребительские цены увеличились на 1,07%, сообщает Росстат.

На прошлой неделе была зафиксирована инфляция в 0,22%. В период с 11 по 14 января она составляла 0,1%, а с 1 по 10 января — 0,56%. Динамика роста цен наблюдается по ряду продовольственных и непродовольственных товаров, в том числе лекарств. По отдельным категориям стоимость за отчетную неделю снижалась.

Цена бензина поднялась на 0,2%, а на дизельное топливо — на 0,3%. Тарифы на проезд в общественном транспорте выросли на 0,1%, отметили в Росстата. Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов в среднем поднялась на 0,6%.

Банк России ранее объявил, что граждане скорректировали инфляционные ожидания, однако они по-прежнему находятся на высоком уровне. Медианная оценка ожидаемого показателя в текущем году снизилась до 13,7%.