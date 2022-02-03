Киев рискует оказаться крайним в истории с разглашением американских конфиденциальных документов

В российском обществе многие привыкли рассматривать Украину как государство, которое «оказалось между молотом и наковальней». Причем под последними обычно подразумеваются Россия и Запад. На самом же деле выражение «между молотом и наковальней» более правильно использовать как характеристику положения этой страны между ее ближайшими западными «партнерами» — США и Великобританией.

Вряд ли для кого-то является секретом, что, все больше концентрируясь на «сдерживании» Китая, США вынуждены постепенно передавать «сдерживание» РФ в Европе «на аутсорсинг» Великобритании. При этом под крыло Лондона постепенно уходит и Киев, в президентство Зеленского не очень ладящий с Вашингтоном. Любопытно, что английские власти ведут на европейском поле свою собственную игру, которая отнюдь не всегда совпадает с американским курсом. Следствием этой политической эквилибристики становится практика, при которой Киев с завидным постоянством оказываясь крайним в закулисных играх своих западных «партнеров». Наглядным примером того, как это происходит, может послужить ситуация с публикацией испанской газетой El País документов об ответе США и НАТО на предложения России по безопасности.

Собственно, с чего все началось. 15 декабря 2021 года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид получила от российской стороны пакет документов с проектами договора между Россией и США о гарантиях безопасности, а также соглашения о мерах обеспечения безопасности РФ и государств — членов НАТО. Тем самым был запущен переговорный процесс, одним из промежуточных итогов которого стало получение в конце января Москвой письменных ответов США и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности. Представители Запада настаивали на том, что ответы носят конфиденциальный характер, так что публикация Москвой этих документов была бы нежелательна. Российская сторона в полученных ответах ничего особо секретного не обнаружила, но, так и быть, с публикацией документов решила повременить.

Комментируя этот момент, глава МИД России Сергей Лавров продемонстрировал блестящий дар предвидения:

«Думаю, что содержание ответа в самое ближайшее время станет известно широкой общественности. Как нам сказали американские коллеги, хотя они и предпочитают, чтобы документ остался для конфиденциального дипломатического диалога, он согласован со всеми союзниками США и украинской стороной. Нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он «утечет».

К началу февраля ситуация выглядела так. Ответы Москве были сформулированы в Вашингтоне. Содержание этих ответов было доведено до сведения союзников США по НАТО и Украины. Американцы хотели бы воздержаться от публикации содержания ответов.

Федеральное агентство новостей /

1 февраля в Киеве начались переговоры президента Украины Владимира Зеленского с премьером Великобритании Борисом Джонсоном. Надо сказать, что к описываемому моменту у Зеленского возникли серьезные разногласия с американской стороной касательно вероятности «российской агрессии». В рамках своей продолжающейся еще с прошлого года медиа-атаки против Москвы Вашингтон трубил о практически «неизбежном нападение» РФ на Украину. Однако эта военная истерия настолько сильно ударила по экономике Украины, что Зеленский принялся успокаивать иностранных инвесторов и граждан страны — мол, признаков подготовки Москвы к вторжению не просматривается. Это вызвало недоумение и даже гнев в Вашингтоне. Сначала американские СМИ сообщили, что, дескать, по мнению Белого дома, Зеленский «приуменьшает риск вторжения РФ», но при этом «просит оружия на сотни миллионов долларов для защиты от него». Затем официальный представитель Белого дома Джен Псаки объявила журналистам, что заявления руководства Украины об отсутствии эскалации на границе с Россией и угрозы вторжения «идут вразрез» с действиями Москвы.

Словом, Зеленскому дали понять, чтобы тот помалкивал.

Я уже упоминал, что Великобритания старается играть в Европе по своим правилам. В ходе встречи с Зеленским Джонсон вполне мог намекнуть главе украинского государства, как можно «щелкнуть по носу» Вашингтон в качестве ответа на его обидные нотации в адрес Киева. Опять же — я не исключаю, что и Лондону, и Киеву было бы выгодно осложнить, а то и сорвать продолжение российско-американских переговоров по стратегической стабильности в Европе.

Как бы то ни было, но сразу после встречи Зеленского и Джонсона сбылось предсказание Лаврова. Конфиденциальные ответы США и НАТО на предложения России по безопасности «утекли». В данном случае — в El País.

Конфуз с утечкой документов получился громким – только ближе к ночи 2 февраля Госдеп решился подтвердить подлинность публикации в испанской газете. Мировые СМИ бросились строить догадки, зачем Мадриду понадобилось «сливать» прессе конфиденциальные американские документы, но тут… Тут вдруг выяснилось, что утечка могла произойти не в испанской столице, а в Киеве. Вне зависимости от того, так ли это было на самом деле или нет, не приходится сомневаться в том, что Зеленского ожидают очень неприятные вопросы со стороны американцев.

С высокой степенью вероятности крайним во всей этой истории в глазах Вашингтона окажется именно Киев.

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