Россиянам рассказали о новой дате выхода на рынок рестайлинговой Lada Vesta

Тольятти, 3 февраля. Следующее поколение семейства Lada Vesta может оказаться в продаже ранее, чем ожидалось. Соответствующей информацией поделились в группе в социальной сети «ВКонтакте» под названием KVIRING DRIVE VK SHOP.

Рестайлинговая Lada Vesta может появиться в ассортименте дилеров уже в конце текущего месяца, а начало продаж модели анонсируют в конце марта, утверждают в паблике.

При этом до этого автоэксперты сходились во мнении, что в марте АвтоВАЗ только заявит о запуске конвейера Lada Vesta FL. Кроме того, специалисты заявляли, что в это же время автопроизводитель начнет отгружать первые партии в сервисно-сбытовую сеть. Ожидалось, что в продаже автомобиль появится только в мае.

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Согласно данным инсайдеров, новая Vesta получит другой дизайн бамперов, светодиодные линзованные противотуманные фары прямоугольной формы, новую радиаторную решетку и зауженные фары. Помимо этого, инженеры тольяттинского предприятия должны полностью переделать интерьер модели.

Считается, что в максимальную вариацию Vesta FL (Facelift) поставят камеру заднего вида, наружные электрорегулируемые зеркала с функцией складывания, доступ без ключа, контроль слепых зон, удаленный запуск мотора, а также цифровую «приборку». Технически Vesta, скорее всего, останется при прежнем оборудовании — агрегатах мощностью 106 или 113 л.с. объемом 1,6 литра, либо двигателе на 122 л.с. объемом 1,8 литра. Следующая генерация Vesta будет собираться до 2028 года.