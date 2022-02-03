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NetEase: уникальный российских комплекс РЭБ «ослепил» американские самолеты F-22 и F-35

Армия
NetEase: уникальный российских комплекс РЭБ «ослепил» американские самолеты F-22 и F-35
wikipedia.org  /  Vitaly V. Kuzmin/CC BY-SA 3.0

Пекин, 3 февраля. Лучшие истребители ВВС США F-22 и F-35 подверглись влиянию российского комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии.

В публикации китайского издания NetEase говорится, что ожесточенное сражение в сфере радиоэлектронной борьбы между Россией и США было безоговорочно проиграно американцами. Российские боевые системы показали себя более эффективными, передает «ПолитРоссия».

По словам авторов публикации, недавно неизвестный комплекс РЭБ, предположительно российский, буквально «ослепил» и мгновенно вывел из строя американские самолеты F-22 и F-35. Отмечается, что пилоты были полностью дезориентированы.

«В результате воздействия неизвестного комплекса РЭБ пилоту пришлось возвращаться домой по памяти», — говорится в публикации.

Российский комплекс РЭБ «уничтожил» навигационные системы истребителей ВВС США. Эксперты предполагают, что американские боевые единицы подверглись воздействию уникальной системы «Красуха-4». Этот инцидент показал, что США нужно сосредоточиться на разработке собственных средств радиоэлектронной борьбы, которые не уступали бы российским.

Ранее сообщалось, что США катастрофически отстают от своих основных потенциальных противников в сфере создания комплексов РЭБ. Предполагается, что в 90-е годы прошлого века Вашингтоном была допущена стратегическая ошибка.

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РЭБ россия истребитель ввс сша
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