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Сергей Пенкин рассказал, почему не просит помощи у Аллы Пугачевой

Шоу-бизнес
Сергей Пенкин рассказал, почему не просит помощи у Аллы Пугачевой
Global Look Press  /  Анатолий Ломохов/Global Look Press

Москва, 3 февраля. Знаменитый певец Сергей Пенкин пожаловался на невостребованность в отечественном шоу-бизнесе. Однако артист не готов обратиться за помощью к давней подруге Алле Пугачевой, которая признана королевой российской сцены.

Сергей Пенкин убежден, что в шоу-бизнесе его хотят «задвинуть». Выступления артиста вырезают из эфиров, а его песни перестали крутить на радиостанциях. Пенкин указал, что у него было множество дуэтов, но ни один из них не был представлен публике. Он не знает, как объяснить это. Единственное, что приходит на ум музыканту, — это нелюбовь к нему.

Алла Пугачева, подруга артиста, со своими внушительными связями могла бы посодействовать. Однако исполнитель не хочет обращаться к Примадонне за помощью.

«Возможно, нужно было как-то особенно дружить с Аллой Борисовной. Ее песни мне всегда нравились, особенно во время работы с Раймондом Паулсом. В те годы лучше ничего не было», — указал 60-летний музыкант в интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

У Пенкина есть небольшие трудности, вызванные пандемией коронавируса. Артисту пришлось сдавать свою квартиру в аренду и перебраться в загородный дом. По словам музыканта, она получил дополнительные деньги благодаря сдаче недвижимости. Однако оставить свое гнездышко его ничуть не расстроило, поскольку в загородном доме он занимался творчеством и общался с друзьями.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Пенкин рассказал, почему не просит помощи у Аллы Пугачевой
пугачева пенкин карьера
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