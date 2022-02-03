Сергей Пенкин рассказал, почему не просит помощи у Аллы Пугачевой

Москва, 3 февраля. Знаменитый певец Сергей Пенкин пожаловался на невостребованность в отечественном шоу-бизнесе. Однако артист не готов обратиться за помощью к давней подруге Алле Пугачевой, которая признана королевой российской сцены.

Сергей Пенкин убежден, что в шоу-бизнесе его хотят «задвинуть». Выступления артиста вырезают из эфиров, а его песни перестали крутить на радиостанциях. Пенкин указал, что у него было множество дуэтов, но ни один из них не был представлен публике. Он не знает, как объяснить это. Единственное, что приходит на ум музыканту, — это нелюбовь к нему.

Алла Пугачева, подруга артиста, со своими внушительными связями могла бы посодействовать. Однако исполнитель не хочет обращаться к Примадонне за помощью.

«Возможно, нужно было как-то особенно дружить с Аллой Борисовной. Ее песни мне всегда нравились, особенно во время работы с Раймондом Паулсом. В те годы лучше ничего не было», — указал 60-летний музыкант в интервью YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

У Пенкина есть небольшие трудности, вызванные пандемией коронавируса. Артисту пришлось сдавать свою квартиру в аренду и перебраться в загородный дом. По словам музыканта, она получил дополнительные деньги благодаря сдаче недвижимости. Однако оставить свое гнездышко его ничуть не расстроило, поскольку в загородном доме он занимался творчеством и общался с друзьями.