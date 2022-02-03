Фигуристку Татьяну Навку возмутил слив фото тяжелобольной Анастасии Заворотнюк

Москва, 3 февраля. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка отреагировала на появление в Сети фотографии актрисы Анастасии Заворотнюк. Фигуристка осудила тех, кто слил кадр телезвездой в тяжелом состоянии.

Звезда ситкома «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк уже два года избегает внимания публики. Артистка борется с глиобластомой головного мозга, агрессивной формой онкологического заболевания. Муж звезды Петр Чернышев обеспечивает супруге необходимый уход и сопровождает ее во время визитов к специалистам.

Так, во время одной из поездок пару засняли с помощью камеры дорожного видеонаблюдения. Снимок появился в Сети и мгновенно вызвал обсуждения: Заворотнюк оказалось почти не узнать из-за перемен во внешности.

Фигуристка Татьяна Навка эмоционально отреагировала на слив фото. Возмущенная спортсменка жестко высказалась о публикации.

«Бог им судья, конечно. В погоне за деньгами. Я, честно говоря, не знала, очень жаль, что так произошло. Этим людям должно быть на этом свете жить стыдно», — заявила фигуристка в комментарии BLITZ+.

Кадр с Заворотнюк появился в Сети 1 февраля. Фото спровоцировало споры, однако большинство интернет-пользователей уверены, что в кадре рядом с Чернышевым находилась коротко подстриженная и располневшая актриса.