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Российские банки увеличили выдачи ипотеки в январе 2022 года на 24%

Экономика
Российские банки увеличили выдачи ипотеки в январе 2022 года на 24%
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Жители России стали активнее оформлять ипотеку в ожидании роста банковских ставок, в связи с чем в январе 2022 года был зафиксирован рост объема выданных кредитов на 24%, сообщили в ВТБ.

По данным банка, в январе россияне оформили кредитов на покупку жилья на сумму в 327 млрд рублей. Клиенты ВТБ заключили в первый месяц года 18,6 тысячи кредитных договоров на сумму 77,2 млрд рублей.

Зампред ВТБ Анатолий Печатников связывает активность на ипотечном рынке с желанием заемщиков успеть оформить кредит до повышения ставок. Речь идет о клиентах, получивших одобрение по заявкам на кредиты в ноябре-декабре 2021 года, но не заключивших договор.

Аналитики рынка недвижимости отмечают, что по мере повышения ставок спрос на ипотеку среди россиян сократится. Они считают, что это обстоятельство скажется и на динамике стоимости жилья в РФ.

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ипотека кредиты втб жилье
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