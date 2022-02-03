Российские банки увеличили выдачи ипотеки в январе 2022 года на 24%

Москва, 3 февраля. Жители России стали активнее оформлять ипотеку в ожидании роста банковских ставок, в связи с чем в январе 2022 года был зафиксирован рост объема выданных кредитов на 24%, сообщили в ВТБ.

По данным банка, в январе россияне оформили кредитов на покупку жилья на сумму в 327 млрд рублей. Клиенты ВТБ заключили в первый месяц года 18,6 тысячи кредитных договоров на сумму 77,2 млрд рублей.

Зампред ВТБ Анатолий Печатников связывает активность на ипотечном рынке с желанием заемщиков успеть оформить кредит до повышения ставок. Речь идет о клиентах, получивших одобрение по заявкам на кредиты в ноябре-декабре 2021 года, но не заключивших договор.

Аналитики рынка недвижимости отмечают, что по мере повышения ставок спрос на ипотеку среди россиян сократится. Они считают, что это обстоятельство скажется и на динамике стоимости жилья в РФ.