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Панды в Московском зоопарке предсказали итоги Олимпиады в Пекине

Олимпийские игры 2022
Панды в Московском зоопарке предсказали итоги Олимпиады в Пекине
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 3 февраля. Большие панды Жуи и Диндин из Московского зоопарка предсказали итоги зимних Олимпийских игр в Пекине. Они назвали страны, которые станут лидерами в общекомандном зачете.

Животным предложили по пять одинаковых конусов с флагами стран-участниц, которые представят на Олимпиаде наибольшее количество атлетов. Чтобы выбор панд был непредвзятым, конусы ничем не заполняли.

Согласно выбору панд, лидерами в общекомандном зачете Игр в Пекине станут Россия, Китай, Германия и США. Во время соревнований животные определят победителей в конкретных видах спорта.

Олимпийские игры стартуют в Пекине 4 февраля. Соревнования продлятся до 20 февраля. ФАН рассказал, где россияне смогут посмотреть открытие Игр, а также подготовил расписание состязаний в конкретных видах спорта.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Панды в Московском зоопарке предсказали итоги Олимпиады в Пекине
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