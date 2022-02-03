Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 14:15
14:13
Политика
Путин назвал хорошим темп продвижения торгово-экономического сотрудничества РФ и Аргентины
14:10
Происшествия
Расстрелявшего из дробовика беременную собаку живодера ищут в Оренбурге
14:10
Общество
Депутаты Самарской губдумы согласились на дресс-код и штрафы
14:10
Видео
В московском Доме кино прошла церемония прощания с Виктором Мережко
14:08
Шоу-бизнес
Мы на карантине: актриса Диана Пожарская рассказала, как отмечает свое 30-летие
14:06
Общество
Февраль в центре Европейской части России будет немного солнечнее января
14:04
Общество
Астрономы лаборатории РАН предупредили о начале новой магнитной бури на Земле
14:03
Происшествия
Вооруженный топором сосед едва не зарубил мужчину с детьми в Московской области
14:02
Весь мир
Президент Гвинеи-Бисау рассказал об обстановке в стране после попытки госпереворота
14:01
Общество
Людмила Зайцева на церемонии прощания назвала Виктора Мережко сильным мужчиной
Все новости

Муцениеце впервые прокомментировала воссоединение с Прилучным
Шоу-бизнес
Муцениеце впервые прокомментировала воссоединение с Прилучным
instagram.com  /  @agataagata

Москва, 3 февраля. Популярная звездная пара, актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный, прожили в браке почти десять лет. Они поженились в 2011-м и развелись в 2020 году. До недавнего времени они избегали общества друг друга, но неожиданно вместе отправились в Дубай. Неужели мы дождемся новой свадьбы, пишет 7days.

В отпуск бывший муж и жена отправились в начале января. Оттуда они выкладывали нежные фото, где стоят в обнимку друг с другом и общими детьми.

Ситуацию никто из участников не комментировал. Молчание нарушила Муцениеце. Она подчеркнула, что отправилась в отпуск с бывшим супругом из-за дня рождения сына, который хотел, чтобы оба родителя были вместе на его празднике. Естественно, что и дочь экс-супруги не могли оставить дома. Именно поэтому временное воссоединение семьи Прилучных-Муцениеце было просто необходимо. На что ни пойдешь ради счастья малышей.

«Могу сказать, что мы молодцы, мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком то, что он пришел на день рождения. Я думаю, что для Тимоши тоже. Он был счастлив — и мама, и папа… Мы несем ответственность за детей. Надо по максимуму стараться делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции, эгоизм… И& стараться ради них. У нас пока плохо это получалось», — написала Агата Муцениеце в своем микроблоге.

По слухам, актер Павел Прилучный встречается с актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Очевидно, что актриса вовсе не против редких встреч жениха с бывшей супругой. Очевидно, что для нее спокойствие детей любимого мужчины также важно.

Ранее сообщалось, как Муцениеце поделилась переживаниями из-за завершения «Ледникового периода».

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Муцениеце впервые прокомментировала воссоединение с Прилучным
семья шоу-бизнес воссоединение прилучный муцениеце
Комментировать