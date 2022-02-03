Муцениеце впервые прокомментировала воссоединение с Прилучным

Москва, 3 февраля. Популярная звездная пара, актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный, прожили в браке почти десять лет. Они поженились в 2011-м и развелись в 2020 году. До недавнего времени они избегали общества друг друга, но неожиданно вместе отправились в Дубай. Неужели мы дождемся новой свадьбы, пишет 7days.

В отпуск бывший муж и жена отправились в начале января. Оттуда они выкладывали нежные фото, где стоят в обнимку друг с другом и общими детьми.

Ситуацию никто из участников не комментировал. Молчание нарушила Муцениеце. Она подчеркнула, что отправилась в отпуск с бывшим супругом из-за дня рождения сына, который хотел, чтобы оба родителя были вместе на его празднике. Естественно, что и дочь экс-супруги не могли оставить дома. Именно поэтому временное воссоединение семьи Прилучных-Муцениеце было просто необходимо. На что ни пойдешь ради счастья малышей.

«Могу сказать, что мы молодцы, мы наладили коммуникацию. И для меня было большим подарком то, что он пришел на день рождения. Я думаю, что для Тимоши тоже. Он был счастлив — и мама, и папа… Мы несем ответственность за детей. Надо по максимуму стараться делать так, чтобы они были счастливыми. Засунуть свои эмоции, эгоизм… И& стараться ради них. У нас пока плохо это получалось», — написала Агата Муцениеце в своем микроблоге.

По слухам, актер Павел Прилучный встречается с актрисой из сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Очевидно, что актриса вовсе не против редких встреч жениха с бывшей супругой. Очевидно, что для нее спокойствие детей любимого мужчины также важно.

Ранее сообщалось, как Муцениеце поделилась переживаниями из-за завершения «Ледникового периода».