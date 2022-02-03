Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 11:15
11:14
Весь мир
Новый договор по долгу МВФ грозит Аргентине политическими перестановками
11:13
Шоу-бизнес
Павел Прилучный спровоцировал слухи о расставании с Мирославой Карпович
11:11
Политика
Кадыров показал видеозапись, сделанную в Кремле в день встречи с Путиным
11:10
Экономика
Падение акций Meta после публикации квартальной отчетности превысило 20%
11:10
Общество
Прощание со сценаристом Виктором Мережко началось в Доме кино
11:08
Экономика
Аналитик Веретенникова указала на риски остановки печатного станка в США
11:08
Происшествия
Возгорание произошло на территории ВНИИФТРИ в Солнечногорске
11:07
Происшествия
Избивавшего жену и сына на протяжении трех лет мужчину осудят в Новосибирске
11:06
Экономика
Кабмин склоняется к позиции Минфина по регулированию криптовалют в РФ
11:06
Украина
Передача Западом Украине ПЗРК способствует росту террористической угрозы в мире
Все новости

Омским пенсионерам объяснили порядок получения доплаты к январской пенсии
Общество
Омским пенсионерам объяснили порядок получения доплаты к январской пенсии
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Омск, 3 февраля. В Омском отделении Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили порядок начисления в феврале доплаты к пенсии за январь.

Как отметили в региональном отделении ПФР, у каждого омского пенсионера прибавка после индексации пенсии индивидуальна, так как зависит от размера получаемой пенсии. Всего в Омской области на повышение пенсии могут рассчитывать 529 тысяч пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, сообщает «Омск-Информ».

При этом все выплаты придут автоматически, поэтому обращаться в ПФР по этому поводу не нужно. Выплата пенсий, увеличенных уже на 8,6% начинается уже 3 февраля. В итоге пенсионерам доплатят 2,7% от пенсии за январь, чтобы компенсировать разницу между первой (5,9%) и второй индексациями.

Ранее ФАН сообщал об обосновании президентом России Владимиром Путиным необходимости пересмотра индексации пенсионных выплат с 5,9% до 8,6%. По словам Путина, это позволит компенсировать затраты пенсионеров, вызванные ростом инфляции.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Омским пенсионерам объяснили порядок получения доплаты к январской пенсии
пенсия индексация доплата
Комментировать