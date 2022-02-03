Омским пенсионерам объяснили порядок получения доплаты к январской пенсии

Омск, 3 февраля. В Омском отделении Пенсионного фонда России (ПФР) объяснили порядок начисления в феврале доплаты к пенсии за январь.

Как отметили в региональном отделении ПФР, у каждого омского пенсионера прибавка после индексации пенсии индивидуальна, так как зависит от размера получаемой пенсии. Всего в Омской области на повышение пенсии могут рассчитывать 529 тысяч пенсионеров, прекративших трудовую деятельность, сообщает «Омск-Информ».

При этом все выплаты придут автоматически, поэтому обращаться в ПФР по этому поводу не нужно. Выплата пенсий, увеличенных уже на 8,6% начинается уже 3 февраля. В итоге пенсионерам доплатят 2,7% от пенсии за январь, чтобы компенсировать разницу между первой (5,9%) и второй индексациями.

Ранее ФАН сообщал об обосновании президентом России Владимиром Путиным необходимости пересмотра индексации пенсионных выплат с 5,9% до 8,6%. По словам Путина, это позволит компенсировать затраты пенсионеров, вызванные ростом инфляции.