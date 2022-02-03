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Россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь в больших бутылках

Экономика
Россияне стали чаще покупать крепкий алкоголь в больших бутылках
pixabay.com

Москва, 3 февраля. Российские ретейлеры отмечают рост спроса на крепкий алкоголь в больших емкостях. В розничных сетях за 2021 год продажи алкогольных напитков в бутылках 1 л возросли на 30–60% год к году, пишет «Коммерсантъ».

Доля такого формата в категории виски, ром и ликеры превышает 10%. Такая тенденция дает производителям возможность снизить издержки при выпуске больших емкостей, отметил владелец бренд-агентства Kaufman Станислав Кауфман.

В «Винлабе» связывают ситуацию с желанием покупателей сократить число посещений магазинов и брать больше за один визит, а также со стремлением экономить при покупке больших литражей. Так, в «Перекрестке» водка «Русский стандарт» доступна по 499–569 руб. за 0,5 л, 739 руб. за 0,7 л и по 899 руб. за 1 л.

Потребление водки на душу населения увеличилось до пяти литров на человека по итогам минувшего года. Об этом заявили в Центре исследования федеральных и региональных рынков алкоголя.

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