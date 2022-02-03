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Сенатор Хоули заявил о личной ответственности Байдена за Украину

Политика
Сенатор Хоули заявил о личной ответственности Байдена за Украину
Global Look Press  /  Leigh Vogel - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Вашингтон, 3 февраля. Вся вина в случае обострения ситуации на Украине будет лежать на президенте США Джо Байдене, уверен сенатор от Республиканской партии от штата Миссури Джош Хоули.

Законодатель прокомментировал критику пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки в свой адрес. Недавно она «прошлась» по мнению сенатора о нецелесообразности отправки войск на Украину в случае ухудшения ситуации в этой стране.

«Никакой переход на личности не скроет его (Байдена — Прим. ФАН) жалкие провалы», — указал Хоули в Twitter.

Президент будет ответственен и за российское «вмешательство» в Украину, убежден политик. В последнее время на Западе все чаще звучат тезисы о «вторжении» Москвы в Киев. Хотя РФ неоднократно подчеркивала, что не собирается ни на кого «нападать».

Ранее Псаки сравнила Россию с лисой, а Украину — с курятником. Она также подчеркнула, что опасения Москвы по ситуации с Киевом «не вызывают доверия».

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украина сша байден
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