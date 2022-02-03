Европарламент: ЕС получил рекордные объемы СПГ за январь

Брюссель, 3 февраля. Страны Европы в январе 2022 года получили рекордные объемы сжиженного природного газа (СПГ) после спада, который наблюдался из-за высокого спроса на азиатском рынке, заявила еврокомиссар по энергетике в комитете Европарламента Кадри Симсон.

Чиновница отметила, что Евросоюз не является основным рынком сбыта для производителей голубого топлива. Но даже в этих условиях регион в состоянии справиться с пониженными поставками сырья из России. В целом «Газпром» в январе был в числе трех крупнейших экспортеров.

«В конце прошлого года мы были в ситуации, когда танкеры с СПГ уходили в Азию из-за желания Китая платить намного более высокую премию, чем хотели платить европейские трейдеры», — подчеркнула Симсон.

Среднесуточный объем поступления СПГ в газотранспортную сеть Европы с терминалов достиг 334 млн кубометров. Рекордные объемы объясняются, в том числе, высокими спотовыми ценами на голубое топливо в ЕС.