Власти извинились за расизм перед китайской общиной Сан-Франциско

Сан-Франциско, 3 февраля. Власти Сан-Франциско принесли официальные извинения американцам китайского происхождения из-за системного расизма. Соответствующую резолюцию принял наблюдательный совет города, сообщает The Huffington Post.

Anti-Asian hate has risen amid the pandemic and follows a long history of discriminatory policies against San Francisco's Chinese community. https://t.co/CQSrIaVxt7 — HuffPost (@HuffPost) February 3, 2022

В тексте говорится, что власти города приносят извинения «за прошлые зверства», в том числе за более чем 150-летнюю историю «системного и институционального расизма, ксенофобии и дискриминации».

«Китайская община в Сан-Франциско имеет глубокую и богатую историю, но мы должны признать ошибки, которые наш город совершил в отношении этого сообщества. Большинство случаев произошли давным-давно, но очевидно, что дискриминация продолжается и сегодня», — написано в резолюции.

В тексте упоминается множество ограничений, вводимых городом против представителей китайских общин. В частности, в 1870 году Сан-Франциско закрыл специализированно школы, на несколько лет лишив детей-мигрантов права получать образование. Позже одним из законов власти запретили выходцам из КНР работать в правительстве. А в 1890 году, согласно одному из указов, американцам китайского происхождения нельзя было жить в черте города, они могли претендовать на жилье только на окраинах.

As a Chinese immigrant, I’m proud to have led @sf_cadc to support @MattHaneySF’s resolution to apologize to the Chinese community.

I hope the City will commit to providing redress & restoration for the Chinese community to build a future free from violence & discrimination. pic.twitter.com/cBS71mYuU5 — Hans How 侯翰明 (@HansHow00) February 2, 2022

Инициаторами резолюции стали трое бывших учеников государственной школы Сан-Франциско: Деннис Кейси Ву, Дрю Мин и Джордж Тилтон-Лоу. В прошлом году подобные извинения принесли также власти городов Антиохия, Сан-Хосе и Лос-Анджелес.

По всей территории США с 2020 года резко возросли преступления на почве ненависти в отношении азиатов. Правозащитная организация «Остановить ненависть AAPI» начиная с марта 2020-го по март 2021 года зарегистрировала 6,6 тыс. сообщений о насилии в отношении американцев азиатского происхождения.