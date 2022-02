Власти извинились за расизм перед китайской общиной Сан-Франциско

Сан-Франциско, 3 февраля. Власти Сан-Франциско принесли официальные извинения американцам китайского происхождения из-за системного расизма. Соответствующую резолюцию принял наблюдательный совет города, сообщает The Huffington Post.

Anti-Asian hate has risen amid the pandemic and follows a long history of discriminatory policies against San Francisco's Chinese community. https://t.co/CQSrIaVxt7

В тексте говорится, что власти города приносят извинения «за прошлые зверства», в том числе за более чем 150-летнюю историю «системного и институционального расизма, ксенофобии и дискриминации».

В тексте упоминается множество ограничений, вводимых городом против представителей китайских общин. В частности, в 1870 году Сан-Франциско закрыл специализированно школы, на несколько лет лишив детей-мигрантов права получать образование. Позже одним из законов власти запретили выходцам из КНР работать в правительстве. А в 1890 году, согласно одному из указов, американцам китайского происхождения нельзя было жить в черте города, они могли претендовать на жилье только на окраинах.

As a Chinese immigrant, I’m proud to have led @sf_cadc to support @MattHaneySF’s resolution to apologize to the Chinese community.

I hope the City will commit to providing redress & restoration for the Chinese community to build a future free from violence & discrimination. pic.twitter.com/cBS71mYuU5