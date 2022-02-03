Передача Западом Украине ПЗРК способствует росту террористической угрозы в мире

1 февраля, выступая перед представителями СМИ накануне своей поездки в Киев, глава польского правительства Матеуш Моравецкий сообщил о готовности Варшавы, помимо прочего «оборонительного вооружения», передать Киеву польские переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) Grom. На следующий день министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак уточнил, что Украина может получить усовершенствованный вариант ПЗРК Grom, известный как Perun.

С оглядкой на действия польской стороны, можно констатировать, что процесс насыщения ВСУ иностранными ПЗРК, стартовавший с получения из Прибалтики американских FIM-92 Stinger, продолжается. И вот тут впору задаться вопросом, зачем ВСУ понадобились иностранные ПЗРК?

Ну, то есть понятно, зачем такие поставки нужны Западу.

Во-первых, армии стран НАТО разгружают свои склады от зенитных ракет, чей срок гарантийного хранения близок к исчерпанию, превращая передачу ПЗРК Украине в предельно дешевый вариант утилизации вооружения «не первой свежести».

Во-вторых, натовцы получают в свое распоряжение пиар-эффект: «Смотрите, какие мы отзывчивые по части военной помощи Украине, денно и нощно ожидающей агрессии со стороны России».

wikipedia.org / Adrian Iordănescu/CC BY-SA 3.0

Но, повторюсь, самим-то украинским военным зачем понадобились ПЗРК иностранного производства?

Ответ на самом деле довольно прост. Потому что с исправностью собственных ПЗРК в ВСУ наблюдаются большие проблемы.

В наследство от СССР украинской армии в 1991 году досталось немало ПЗРК «Стрела-2М» (принят на вооружение в 1970-м) и «Игла-1» (принят на вооружение в 1981-м). Согласно советским нормативам, гарантированный срок хранения ракет для ПЗРК в самых лучших условиях, то есть в заводской укупорке и в теплом помещении, не превышал десяти лет. Хранившиеся в арсеналах ВСУ ракеты для ПЗРК были по большей части выпущены еще до 1991 года, да и держались многие из них отнюдь не в «тепличных» условиях. Соответственно, исправность имеющихся в ВСУ ЗУР для ПЗРК уже к 2001 году оказалась под большим вопросом.

Меж тем Киев не имел ресурсов для сколь-нибудь крупного обновления имевшихся в украинской армии ПЗРК. ВПК Украины не располагал ни одним предприятием с полным циклом производства ПЗРК. Время шло, количество исправных ПЗРК на Украине сокращалось, а те, что еще оставались на вооружении ВСУ, стремительно устаревали, и замены им не было. То есть 2022 год украинская армия встретила с советскими ПЗРК, которые мало того что устарели, так еще и их ракеты пролежали на складах минимум в три раза больше времени, чем это допускают нормативы!

mil.ru / Пресс-служба Минобороны РФ

Вот вам причина, которая заставила ВСУ выпрашивать на Западе ПЗРК.

Поставка Западом Киеву ПЗРК на реальный рост боевого потенциала ВСУ повлияет мало. ВВС у ЛДНР отсутствуют, а против используемых защитниками народных республик небольших беспилотников ПЗРК практически бесполезны.

Зато на что иностранные поставки ПЗРК Незалежной действительно повлиять могут, так это на рост террористической угрозы в мире. Напомню всего два факта. Первый — в 2007 году Польша отгрузила в Грузию 30 ПЗРК Grom, которые спустя год начали всплывать у боевиков в Чечне. Второй — в 2015 году были зафиксированы контрабандные поставки с украинской территории ПЗРК джихадистам. Как мы видим, шансы на то, что отправленные Западом на Украину ПЗРК затем окажутся в руках радикалов, отнюдь не нулевые.