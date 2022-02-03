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Российский комплекс С-400 заступит на боевое дежурство в Белоруссии в рамках учений

  /   Обновлено: 03 февраля 2022 10:26
Армия
Российский комплекс С-400 заступит на боевое дежурство в Белоруссии в рамках учений
mil.ru  /  Пресс-служба Минобороны РФ

Москва, 3 февраля. Российский ракетный комплекс С-400 «Триумф» передислоцирован в Белоруссию, где он заступит на боевое дежурство в рамках проверки сил реагирования Союзного государства.

В сообщении Минобороны РФ говорится, что после разгрузки военнослужащие совершат марш на штатной технике на один из белорусских полигонов в Брестской области. Отмечается, что там расчеты приступят к выполнению поставленных задач, передает RT.

«По прибытии к местам выполнения учебных задач российские расчеты зенитного ракетного комплекса С-400 заступят на боевое дежурство по ПВО в составе единой региональной системы ПВО Белоруссии и РФ», — рассказали в военном ведомстве.

Ранее сообщалось, что новый дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье. В настоящее время воздушное пространство над столицей России защищают пять зенитных ракетных полков.

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россия белоруссия учения с-400
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