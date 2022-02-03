Чемпион ОИ по шорт-треку Захаров высказался о скандале вокруг сборной России по хоккею

Пекин, 3 февраля. Олимпийский чемпион по шорт-треку Руслан Захаров высказался о решении сборной России по хоккею отправиться на пекинские Игры отдельным от соотечественников рейсом.

Он обратил внимание на то, что хоккеисты могли заявить подобное в том случае, если бы сами оплатили перелет в Пекин.

«Если это правда, что они отказались лететь с другими представителями нашей сборной, которые проделали большой путь, преодолели много трудностей, сдавали каждый день ПЦР-тесты. Если бы я находился в том самолете, в котором отказались лететь наши хоккеисты, аргументируя риском заразиться коронавирусом. Пусть тогда выгонят стюардов, пилотов, пусть сами летят, не живут в олимпийской деревне, не садятся со мной за одним столом», — заявил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Кроме того, Захаров иронично напомнил про девиз олимпийской сборной России.

«Одна страна — одна команда. Вот они разрушили вчера этот девиз, наверное», — резюмировал шорт-трекист.

Ранее Олимпийский комитет России (ОКР) подтвердил, что хоккеисты отказались лететь в Пекин на зимние ОИ-2022 с другими командами. По имеющимся сведениям, они потребовали предоставить отдельный борт на фоне сложной ситуации, связанной с COVID-19.