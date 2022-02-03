Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
03 февраля 12:44
12:41
Весь мир
Fides: жители Мали доверяют временному правительству республики
12:40
Происшествия
Пожар произошел на канатной дороге в кузбасском поселке Шерегеш
12:40
Экономика
Вдумчивое регулирование криптовалюты станет сигналом инвестирования в экономику России
12:39
Спорт
Боец MMA Петр Ян пообещал, что Стерлинг будет плакать
12:36
Спорт
Алтайская каратистка Татьяна Зябкина взяла золото на международном рейтинговом турнире в Испании
12:35
Экономика
Жители России стали чаще покупать продукты в интернете
12:34
Весь мир
Алжирских популярных блогеров задержали после дорогостоящего обмана с обучением в России
12:33
Общество
Более 55 пациентов умерли от коронавируса в Петербурге за сутки
12:32
Спорт
Вторая ракетка мира Медведев снялся с турнира в Роттердаме
12:31
Общество
Авария на агрофирме в Славянске-на-Кубани спровоцировала разлив содержимого канализации
Все новости

Музей Победы подготовил онлайн-программу о Сталинградской битве

Видео

В честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве московский Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу. Электронная экспозиция расскажет о том, как Сталинград в течение 200 дней и ночей сражался с врагом. Обо всем этом можно будет узнать, не выходя из дома.

С головой погрузиться в событие, которое произошло 79 лет назад теперь может любой желающий. Интернет-пользователей ждут виртуальная выставка, онлайн-экскурсия, видеолекция и кинопоказ.

«Кроме всего прочего можно узнать и об интересных экспонатах, которые иллюстрируют Сталинградскую битву с одной и с другой стороны. Также есть уникальная возможность совершенно безвозмездно посмотреть все эти материалы на нашем сайте. В добавок еще и документальный фильм производства 1943 года, который по горячим следам после освобождения Сталинградской области был снят советскими фронтовыми кинооператорами, которые запечатлели то, насколько город был разрушен, насколько интенсивные были бои в этом месте и насколько знаковая эта победа, которая начала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны», — рассказал Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы.

Выставка демонстрирует исторические ключевые моменты великой битвы в формате видеороликов. Как она начиналась, шла и как был достигнут кульминационный момент победы.

История столкновения двух стран, двух армий, двух идеологий в эпохальной битве также демонстрируется и в виде масштабных настенных сюжетов.

Электронный гид расскажет о самих полотнах и об истории сражения. Зрители узнают о самой крупной фашистской бомбардировке города и огненном смерче, обоях за Мамаев курган, обороне «дома Якова Павлова» — единственном целом здании, оставшемся после Сталинградской битвы. Отдельного внимания заслуживает трехмерная диорама.

На сайте можно ознакомиться с диорамой «Сталинградская битва. Соединение фронтов». Тот самый момент, когда замкнулось кольцо, внутри которого оказалось 330 тысяч немецких солдат и их союзников. В результате операции только 90 тысяч из них попадут в плен. Остальные или погибнут, или будут эвакуированы.

Видеосюжет рассказывает об интересном музейном раритете — эрзац-валенках, ставшими одним из символов поражения германской армии. Специалист объяснит, что это такое, и почему они не помогли гитлеровцам справиться с русской зимой.

Теперь походы в музей обрели более доступный формат, а значит и познать историю нашей страны стало проще. Ведь история, как великая свидетельница прошлого, — это сокровищница наших поступков, пример для настоящего и предостережение для будущего.

Вернуться назад
Все новости / Видео / Музей Победы подготовил онлайн-программу о Сталинградской битве
москва сталинградская битва музей победы
Комментировать