Музей Победы подготовил онлайн-программу о Сталинградской битве

В честь 79-й годовщины победы в Сталинградской битве московский Музей Победы подготовил тематическую онлайн-программу. Электронная экспозиция расскажет о том, как Сталинград в течение 200 дней и ночей сражался с врагом. Обо всем этом можно будет узнать, не выходя из дома.

С головой погрузиться в событие, которое произошло 79 лет назад теперь может любой желающий. Интернет-пользователей ждут виртуальная выставка, онлайн-экскурсия, видеолекция и кинопоказ.

«Кроме всего прочего можно узнать и об интересных экспонатах, которые иллюстрируют Сталинградскую битву с одной и с другой стороны. Также есть уникальная возможность совершенно безвозмездно посмотреть все эти материалы на нашем сайте. В добавок еще и документальный фильм производства 1943 года, который по горячим следам после освобождения Сталинградской области был снят советскими фронтовыми кинооператорами, которые запечатлели то, насколько город был разрушен, насколько интенсивные были бои в этом месте и насколько знаковая эта победа, которая начала коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны», — рассказал Александр Михайлов, специалист-историк Музея Победы.

Выставка демонстрирует исторические ключевые моменты великой битвы в формате видеороликов. Как она начиналась, шла и как был достигнут кульминационный момент победы.

История столкновения двух стран, двух армий, двух идеологий в эпохальной битве также демонстрируется и в виде масштабных настенных сюжетов.

Электронный гид расскажет о самих полотнах и об истории сражения. Зрители узнают о самой крупной фашистской бомбардировке города и огненном смерче, обоях за Мамаев курган, обороне «дома Якова Павлова» — единственном целом здании, оставшемся после Сталинградской битвы. Отдельного внимания заслуживает трехмерная диорама.

На сайте можно ознакомиться с диорамой «Сталинградская битва. Соединение фронтов». Тот самый момент, когда замкнулось кольцо, внутри которого оказалось 330 тысяч немецких солдат и их союзников. В результате операции только 90 тысяч из них попадут в плен. Остальные или погибнут, или будут эвакуированы.

Видеосюжет рассказывает об интересном музейном раритете — эрзац-валенках, ставшими одним из символов поражения германской армии. Специалист объяснит, что это такое, и почему они не помогли гитлеровцам справиться с русской зимой.

Теперь походы в музей обрели более доступный формат, а значит и познать историю нашей страны стало проще. Ведь история, как великая свидетельница прошлого, — это сокровищница наших поступков, пример для настоящего и предостережение для будущего.