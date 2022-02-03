Сенатор Алтабаева анонсировала план России по переговорам с США и НАТО

Москва, 3 февраля. Россия имеет пошаговый план на переговорах с США и блоком НАТО по вопросу глобальной безопасности. Об этом рассказала сенатор Совфеда от Севастополя Екатерина Алтабаева.

По словам сенатора, аргументы России, изложенные в плане, позволят странам Запада осознать риски из-за проводимой ими политики.

«Самый убедительный аргумент, который мы выдвигаем – это аргумент, который свидетельствует о нашей силе. И о тех возможных рисках, которым подвергают себя США и союзники по НАТО, проводя столь неразумную и невзвешенную политику», - цитирует Алтабаеву РИА Новости.

Политик добавила, что Россия может дать Западу симметричный ответ на «беззастенчивое агрессивное поведение». Вместе с тем одними разговорами в ситуации не разобраться, поэтому России придется приводить свои аргументы в диалоге с США и НАТО, заключила Алтабаева.

Ранее президент России Владимир Путин провел телефонную беседу с британским премьером Борисом Джонсоном. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины, а также гарантии безопасности.