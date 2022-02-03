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Журналист Десятова указала на неудовлетворительное состояние Байдена

Политика
Журналист Десятова указала на неудовлетворительное состояние Байдена
Global Look Press  /  Yuri Gripas / Consolidated News Photos

Москва, 3 февраля. Президент Соединенных Штатов Джо Байден испытывает некоторые проблемы со здоровьем, уверена журналист Вера Десятова.

Она проанализировала кадры с главой государства. На ролике видно, как президент покидает трибуну, держась за руки со своей супругой Джилл Байден. Однако журналист расшифровала неутешительный сигнал в трогательном видео Байдена со второй половинкой.

«Джо Байден что-то совсем плох. Президенту 79 лет. Уходит с трибуны с поддержкой жены», — подчеркнула Вера Десятова в Telegram.

Действующий американский лидер уже объявлял о намерении принять участие в президентской гонке в 2024 году. Он сообщал, что готов пойти на выборы, если «будет здоров, как сейчас». При этом высказывание 79-летнего политика выглядит противоречивым, ведь пользователи Сети неоднократно обсуждали различные конфузы с участием Джо Байдена. Он «терялся» в кафе, спотыкался на трапе и оговаривался. Американцы успели прозвать своего президента «дедушкой Джо» и «сонным Джо».

Ранее глава государства назвал вице-президента страны Камалу Харрис американским лидером. Он делал эту оговорку неоднократно, но сама политик выполняла обязанности президента лишь один раз в ходе госпитализации Байдена.

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Все новости / Политика / Журналист Десятова указала на неудовлетворительное состояние Байдена
сша здоровье байден
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