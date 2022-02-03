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Появились кадры схода вагонов с ж/д путей в Москве

Происшествия

На станции Люблино-Сортировочная произошло столкновение двух поездов. В результате опрокинулось несколько вагонов. Есть пострадавшие.

Очевидцы сняли момент схода состава с рельс на камеру. На кадрах видно, как порожние вагоны наклоняются в разные стороны, в воздух поднимается снег и дым. Падение увидели другие железнодорожники. Они испугались за жизнь своих коллег.

«Его задавило, придурок. Остановка! Остановка! Вызывайте скорую, составителя задавило», — воскликнул свидетель инцидента.

Из-за схода вагонов пострадало два работника железной дороги. На данный момент им оказывают помощь медики.

Предварительную причину столкновения состава озвучила пресс-служба главка полиции Москвы. По ее словам, машинист нарушил правила, проехав на красный свет. По мнению ведомства, ошибка могла произойти по невнимательности.

На сайте Московской железной дороги сообщили, что происшествие не повлияло на движение остальных поездов.

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