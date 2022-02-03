Сокращение экспорта нефтепродуктов и газа зафиксировано на Сахалине

Москва, 3 февраля. Экспорт нефтепродуктов и сжиженного природного газа с «Сахалин-2» сократился по итогам 2021 года. Об этом свидетельствуют данные оператора проекта Sakhalin Energy, передает РИА Новости.

За минувший год «Сахалин Энерджи» поставила на экспорт порядка 10,41 миллиона тонн СПГ. По сравнению с рекордным 2020 годом объем поставок снизился на 10,3%.

Объем экспорта нефти по итогам 2021 года достиг 32,87 миллиона баррелей топлива (около 4,16 миллиона тонн). По сравнению с предыдущим годом показатель сократился на 13,3%.

Европейские государства приобрели в январе 2022 года рекордный объем сжиженного газа: среднесуточный уровень поступления голубого топлива оказался на отметке 334 миллиона кубометров. Эксперты объясняют большой спрос на СПГ высокими спотовыми ценами на рынке ЕС.